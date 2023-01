Brasil Prova do Enem 2022 será reaplicada nesta terça e quarta-feira aos candidatos que não compareceram em novembro por motivos de saúde

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Outros 71 mil candidatos privados de liberdade também farão o exame nestas datas. (Foto: EBC)

A reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 será realizada nesta terça (10) e quarta-feira (11) para quem perdeu a prova em novembro. De acordo com o Inep, responsável pela prova, 3.251 pessoas estão inscritas. Outros 71 mil candidatos privados de liberdade também farão o exame nestas datas.

O direito à reaplicação é garantido àqueles que tiveram problema logístico ou estavam com alguma doença infectocontagiosa em um dos dois dias do exame regular no ano passado e que tiveram as solicitações aprovadas pelo Inep.

Entre os que poderão fazer o Enem agora estão candidatos que vivem no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e foram impedidos de sair da comunidade no último dia da aplicação regular do exame devido a tiroteios e ações policiais.

Enem PPL

Além dos candidatos de reaplicação, fazem o Enem nas mesmas datas mais de 71 mil pessoas presas ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, que participam da edição para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL).

Neste caso, as provas são aplicadas em unidades prisionais e socioeducativas de todos os estados e no Distrito Federal. O conteúdo tem o mesmo peso e a estrutura dos cadernos de questões e é semelhante à versão regular.

Horários

Primeiro dia do Enem PPL e reaplicação 2022: 10 de janeiro (terça-feira)

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas; e redação.

Segundo dia do Enem PPL e reaplicação 2022: 11 de janeiro (quarta-feira)

45 questões de matemática; e 45 questões de ciências da natureza.

Horários de aplicação – reaplicação (no fuso de Brasília): Abertura dos portões – 12h; Fechamento dos portões – 13h; Início das provas – 13h30; Término das provas no 1º dia – 19h; Término das provas no 2º dia – 18h30.

O candidato só pode sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

Horários de aplicação – PPL (no fuso de Brasília):

Chegada às salas: 12h30 no 1º dia; 13h15 no 2º dia

Preenchimento do questionário socioeconômico: 12h45 às 13h20 somente no 1º dia

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

Término das provas com tempo adicional no 1º dia: 20h

Término das provas com tempo adicional no 2º dia: 19h30

Locais de prova

O local de prova para quem vai fazer a reaplicação pode ser consultado no Cartão de Confirmação da Inscrição de cada participante, disponível em https://enem.inep.gov.br/participante/. A orientação do Inep é chegar às 12h no local de prova.

O documento também traz dados como: idioma escolhido para a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol), datas do exame e solicitações de atendimento especializado (como adaptações para pessoas com deficiência).

O Inep recomenda que o candidato imprima o “cartão” e o leve no dia do Enem, mas isso não é obrigatório.

O que levar no dia da prova RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos); Álcool em gel; Máscara de proteção facial (só não é obrigatória em locais que liberaram o uso em ambientes fechados); Caneta esferográfica preta fabricada em material transparente; Cartão de confirmação de inscrição; Lanche; e Água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo).

