Porto Alegre Provas objetivas para concursos do Dmae ocorrem neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Os portões dos locais de aplicação estarão abertos das 13h às 14h. (Foto: Rafaela Redin/DMAE)

As provas objetivas dos concursos públicos em andamento no Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre acontecem neste domingo (25) na capital. Os portões dos locais de aplicação estarão abertos das 13h às 14h. As provas começam 15 minutos após o fechamento dos portões.

Os candidatos terão, ao todo, quatro horas para concluir o exame. É necessário levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta e um documento de identificação com foto.

Os candidatos com a inscrição deferida devem acessar o site do Instituto Avalia e imprimir o cartão de informação, com todos os dados necessários para o comparecimento. Conforme o edital, a identificação do local é de responsabilidade exclusiva do candidato.

Vagas

Os concursos irão preencher vagas de provimento efetivo, de níveis Fundamental Incompleto e Completo, Médio, Técnico e Superior, e ainda formar cadastro reserva (CR), nas seguintes áreas:

* Edital 1/2024 – Operador de Subestação (1), Assistente Administrativo (1), Técnico em Saneamento (1), Técnico em Tratamento de Água e Esgotos (1), Técnico Industrial (5), Biólogo (1) e Químico (1);

* Edital 2/2024 – Instalador Hidrossanitário (4), Operador de Máquinas Especiais (2), Soldador Industrial (3), Agente de Saneamento (1), Fresador (2), Montador Eletromecânico (6) e Auxiliar de Serviços Técnicos (4).

Para os cargos do Edital 1, a seleção será somente por meio da prova objetiva. Já para os cargos do Edital 2, haverá também prova prática para quem atingir pontuação mínima no exame inicial.

