Inter Prováveis escalações: quem deve ir à campo em Boca Juniors x Inter

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Foto: Divulgação

Por Redação Rádio Grenal | 9 de dezembro de 2020

Nessa quarta-feira (9) é noite de decisão colorada. O último classificado para as quartas de final da Copa Libertadores será conhecido ainda hoje. Boca Juniors e Inter se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio continental. Com desvantagem por ter perdido por 1 a 0 no jogo de ida, o Inter entra em campo com a obrigação de vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Ou por um, desde que marque dois ou mais gols. Caso devolva o placar da primeira partida, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O técnico Abel Braga, que desfalcou a equipe por 4 jogos após contrair covid-19, retorna à casamata colorada. Nos 4 jogos sem Abel, o Inter perdeu 2 e empatou 2. No último final de semana, ficou no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG no Mineirão e chegou ao sétimo jogo sem conseguir os três pontos no Brasileirão.

Por outro lado, o Boca, se manter a sua invencibilidade dos últimos jogos, avança para as quartas. O time argentino aposta na solidez do sistema defensivo, melhor da competição com apenas um gol sofrido. No domingo, os xeneizes empataram em 0 a 0 com o Talleres pelo Campeonato Argentino.

BOCA JUNIORS

Em vantagem no confronto, o Boca aposta no mesmo time que venceu o colorado na primeira partida. O técnico Miguel Ángel Russo poupou alguns titulares da partida contra o Talleres, no final de semana, incluído Tévez, autor do gol que garantiu a vitória argentina em Porto Alegre.

Provável escalação:

Andrada; Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz e Fabra; Campuzano, Capaldo, Villa, Salvio e Cardona; Tévez.

O desfalque é do Abila, com lesão na coxa direita.

INTER

A grande novidade é o retorno do técnico Abel Braga na casamata colorada. O treinador poderá contar, também, com o retorno de Edenilson, que também esteve em isolamento social, e D’Alessandro, que não entrou em campo na partida contra o Atlético-MG. A outra novidade é do zagueiro Cuesta, que esteve fora do primeiro jogo das oitavas, por suspensão. Moisés e Abel Hernández, após lesões, foram reintegrados ao grupo, mas devem permanecer no banco de reservas.

Provável escalação:

Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick e D’Alessandro; Yuri Alberto e Thiago Galhardo

Os desfalques são de Johnny com lesão na coxa direita, Boschilia, Saravia e Guerrero com lesão no joelho direito.

As duas equipes se enfrentam nessa quarta-feira (9), às 21h30, na Bombonera, em Buenos Aires.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

