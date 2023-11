Acontece Provedor da Santa Casa de Porto Alegre, Alfredo Guilherme Englert recebe a Medalha do Mérito Farroupilha

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

A proposta da homenagem é do deputado Luciano Silveira, que fez a entrega da medalha junto do presidente da Assembleia Vilmar Zanchin. Foto: Celso Bender/ALRS Foto: Celso Bender/ALRS

O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Guilherme Englert, foi homenageado pelo parlamento gaúcho com a Medalha do Mérito Farroupilha. A entrega da maior honraria do Legislativo, por iniciativa do deputado Luciano Silveira (MDB), aconteceu em evento no Salão Júlio de Castilhos, nesta terça-feira (7).

No terceiro mandado como provedor da Santa Casa, Alfredo Englert ingressou na irmandade em 2005 como voluntário, após se aposentar da carreira jurídica, que percorreu como juiz, desembargador do Tribunal de Justiça e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Foi vice-provedor ao lado de José Sperb Sanseverino e há oito anos está à frente da gestão do complexo hospitalar, que recebeu no período atual investimentos de cerca de R$ 500 milhões, a maior parte via doações.

“Essa honraria deve ser compartilhada com os dez mil funcionários e os 2.500 médicos”, afirmou Englert ao nominar diretores clínicos e lembrar que o “humanismo e o jeito Santa Casa de ser”, com 71% de atendimento do SUS, vai seguir. Ao agradecer os convidados e o diretor-geral Júlio Matos, o agraciado pediu palmas a Nora Teixeira, presente na cerimônia.

Proponente da homenagem, o deputado Luciano Silveira (MDB) disse que a Santa Casa serve de local de acolhida para os que vêm do interior em busca de tratamento médico. “A Santa Casa pode servir de exemplo para toda a sociedade. Que ela siga como motivo de orgulho e possa sempre servir às pessoas com competência, carinho e zelo”, completou.

Ao lado de outras autoridades, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin (MDB), afirmou que Alfredo Englert e o corpo médico da Santa Casa “emprestam credibilidade à instituição que vive exemplar ciclo de desenvolvimento” e que a inauguração do novo hospital é um símbolo de todo trabalho realizado até aqui. “São ações e atitudes que precisam ser alçadas e respeitadas”, reforçou.

Participaram da cerimônia os ex-governadores Jair Soares, Pedro Simon, Germano Rigotto e José Ivo Sartori. A secretária de Saúde Arita Bergmann representou o governador Eduardo Leite.

