Acontece Summit Eleições: maior série de eventos da indústria eleitoral terá sua edição em Porto Alegre nos dias 9 e 10 de novembro

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Capital gaúcha será palco de debates sobre as principais tendências do mundo eleitoral; ex-ministro do TSE, desembargadores, políticos, e até uma convidada da Argentina já estão confirmados no evento Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre irá receber, nos dias 9 e 10 de novembro, o Summit Eleições, o maior evento da indústria eleitoral do Brasil. A capital gaúcha será palco de debates sobre política e as Eleições 2024, reunindo juristas, políticos, consultores, contadores e demais interessados no tema. O evento é apartidário e sem fins lucrativos, promovido pelo Centro de Inovação Eleitoral, Político e Governamental (Ciel), com apoio da Rede Essent Jus, da Baila Politics e do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral (Igade).

O Summit Eleições Porto Alegre terá 11 painéis, com temas que incluem as regras para as próximas eleições, o protagonismo das mulheres e a juventude na política, o papel da Justiça Eleitoral na democracia brasileira, inelegibilidades, minirreforma eleitoral, anistias e regularização partidária, além de marketing e criação de conteúdo para as eleições.

“Será imperdível. O Summit Eleições foi pensado para todo o Brasil, integrando todos os tipos de profissionais interessados em eleições e política. Precisamos pautar o tema e movimentar a indústria eleitoral, ainda mais faltando menos de um ano para as próximas eleições”, afirma o presidente do CIEL e CEO da Baila Politics, Giuliano Salvarani.

“Estávamos carentes de eventos que reunissem todos os atores do processo eleitoral no Brasil. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul são um polo importante da política nacional e não poderiam ficar de fora dessa série de eventos”, acrescenta Guilherme Sturm, CEO da Rede Essent Jus e um dos organizadores do evento.

Entre os palestrantes confirmados, estão: o advogado e ex-ministro do TSE, Tarcisio Vieira; o desembargador do TRE-RS, Caetano Cuervo Lo Pumo; o promotor de Justiça e coordenador do gabinete de Assessoramento Eleitoral do MP-RS, Rodrigo López Zílio; a ex-governadora do RS e presidente do PSDB Mulher, Yeda Crusius; a deputada estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do RS, Laura Sito; o professor e secretário adjunto da Casa Civil do Governo do RS, Gustavo Paim; e a consultora, professora e analista de política latino-americana Geraldina Dana, que participará do painel sobre as eleições na Argentina, entre outros convidados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/summit-eleicoes-industria-eleitoral-porto-alegre/

Summit Eleições: maior série de eventos da indústria eleitoral terá sua edição em Porto Alegre nos dias 9 e 10 de novembro

2023-11-07