Porto Alegre Monte Bravo Experience reúne nomes relevantes da política e da economia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Governador Eduardo Leite será um dos participantes do evento Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini Governador Eduardo Leite será um dos participantes do evento. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre recebe nesta quinta-feira (9) a quinta edição da Monte Bravo Experience, que reunirá nomes relevantes da política e da economia.

Entre os participantes, estão Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; Alexandre Mathias, estrategista chefe da Monte Bravo; André Simões, sócio e head of investment solutions da Vinci Partner; e Felipe Arslan, sócio-fundador da Viland Capital.

Durante o evento, que ocorre na Casa Vetro, no bairro Jardim Europa, a partir das 8h, serão debatidas as perspectivas políticas e econômicas para a Capital gaúcha e para o País.

“Esta edição da Monte Bravo Experience promete fechar o ano de 2023 com chave de ouro. Dada a nossa origem gaúcha, em Santa Maria, o evento em Porto Alegre possui uma atmosfera singular. Nossa conexão com o Rio Grande do Sul é intensa e muito nos orgulha, e por isso escolhemos a cidade para reunir nomes de destaque da política, dos investimentos e dos negócios. Esperamos receber 150 convidados com o objetivo de aprofundar conhecimento sobre investimentos, mercado e economia”, ressaltou Pier Mattei, co-fundador e CEO da Monte Bravo.

Neste ano, já foram realizadas edições do evento em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, reunindo nomes como Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados; Uri Levine, co-fundador do Waze; Romeo Zema, governador de Minas Gerais; e Ricardo Amorim, economista mais influente do Brasil, de acordo com a Forbes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/monte-bravo-experience-reune-nomes-relevantes-da-politica-e-da-economia-em-porto-alegre/

Monte Bravo Experience reúne nomes relevantes da política e da economia em Porto Alegre

2023-11-08