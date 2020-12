Dicas de O Sul Próxima edição do Brechocão ocorre neste domingo

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Recursos das vendas serão destinados ao pagamento de despesas relacionadas ao resgate de animais. Foto: Ari Teixeira/Smams PMPA

O Parque Farroupilha recebe, neste domingo (20), mais uma edição do Brechocão. O evento, que acontece das 9h às 16h, no espaço entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna, vai reunir protetores e entidades voltadas ao bem-estar animal cadastradas pela DGDA (Diretoria Geral dos Direitos Animais) do Município.

Artigos pet, antiguidades, bijuterias, calçados, objetos de decoração e roupas estão entre os atrativos disponíveis para o público que quiser visitar o Brechocão. Todos os recursos obtidos com as vendas serão destinados para o pagamento de despesas relacionadas ao resgate de animais, como alimentação, albergagem e atendimento clínico veterinário. Também são aceitas colaborações a partir da doação de artigos de brechó ou mesmo ração e utensílios para o trato de cães e gatos.

A DGDA ressalta que o Brechocão será remarcado em caso de chuva no horário do evento.

Covid-19

A organização lembra que é importante que expositores e visitantes mantenham cuidados redobrados em relação ao coronavírus. Na hora do atendimento, por exemplo, o distanciamento interpessoal mínimo de um metro e meio deve ser respeitado. A mesma orientação vale para as filas. Entre cada box haverá um espaço de, no mínimo, cinco metros.

O uso de máscara é obrigatório para quem circular no espaço do evento. Frascos de álcool gel 70% ou outra solução sanitizante vão estar disponíveis para higienização dos feirantes e clientes.

