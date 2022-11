Rio Grande do Sul Próxima semana terá tempo seco e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth | 4 de novembro de 2022

Na segunda-feira, o ingresso de uma massa de ar quente favorecerá a elevação das temperaturas Foto: Freepik Na segunda-feira, o ingresso de uma massa de ar quente favorecerá a elevação das temperaturas. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Após alguns dias de frio atípico para esta época do ano, a próxima semana terá tempo seco e temperaturas amenas na maior parte do Rio Grande do Sul, segundo um boletim meteorológico divulgado nesta sexta-feira (04) pela Secretaria Estadual da Agricultura.

Até este (06), a presença de uma massa de ar frio e seco manterá o tempo firme em todo o Estado, com temperaturas mínimas inferiores a 10°C em diversas localidades.

Na (07) e na ça-feira (08), o ingresso de uma massa de ar quente favorecerá a elevação das temperaturas, com predomínio do sol em quase todas as regiões. Somente em parte do Leste e do Nordeste do Estado, a circulação de umidade do mar para o continente provocará chuvas fracas e isoladas.

Na -feira (09), o tempo firme seguirá predominando, com temperaturas próximas de 30°C em diversas regiões. Somente no Litoral Norte, na Região Metropolitana de Porto Alegre e na Serra Gaúcha poderão ocorrer precipitações de fraca intensidade, em que os volumes deverão oscilar entre 5 e 10 milímetros na maioria das localidades, com valores próximos de 20 milímetros apenas no litoral.

Porto Alegre

O sol predomina neste sábado em Porto Alegre, com temperatura mínima de 13ºC e máxima de 26°C. Este domingo será de sol com algumas nuvens. Os termômetros marcarão entre 14°C e 25°C, conforme a Metsul Meteorologia.

Já na segunda, há chande de chuva fraca na Capital gaúcha, com mínima de 14°C e máxima de 24°C.

