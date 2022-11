A LBV (Legião da Boa Vontade) está em busca de voluntários para uma grande arrecadação de alimentos em Porto Alegre. Os itens serão distribuídos a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa faz parte da campanha de da entidade.

A arrecadação de alimentos ocorrerá todos os dias, das 8h às 22h. “Se deseja fazer o bem a quem precisa, se torne um voluntário da LBV de acordo com a sua disponibilidade em dias e horários para a atuação.”, afirmou a entidade, que atua há 72 anos no combate à fome no Brasil e no exterior.

Os interessados em se tornar voluntários devem enviar um e-mail para o endereço voluntariado@lbv.org.br ou telefonar para o número (51) 3325-7036. Os voluntários precisam ser maiores de 18 anos.