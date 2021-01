Esporte Próximos na tabela, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam na Arena pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

O jogo está previsto para as 19h15min na Arena do Grêmio Foto: Divulgação O jogo está previsto para as 19h15min na Arena do Grêmio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Grêmio e Atlético-MG duelam na Arena, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Próximos na tabelas, as duas equipes entram em campo em uma partida que deve ter clima de decisão.

Na disputa, o Grêmio deve apostar nos lados do campo e em bolas de profundidade, com a defesa gremista um pouco mais recuada. Já o Galo tem como arma a intensidade, com e sem a bola, para pressionar o time adversário.

Com três pontos atrás da equipe visitante, o Tricolor tem 50 pontos. Ambos os times têm um jogo a menos na comparação com São Paulo e Internacional, que jogam nesta quarta-feira (20), às 21h30. O Galo acumula 53 pontos, o São Paulo é líder com 57 e o Inter tem 56. Ainda estão no topo Flamengo e Palmeiras, com 52 e 51 pontos, respectivamente.

A bola começa a rolar na Arena a partir das 19h15.

Ficha técnica

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique (Darlan), Lucas Silva, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Allan e Hyoran; Savarino, Vargas e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli.

Arbitragem: Raphael Claus (SP); Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

