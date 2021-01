Futebol Inter enfrenta o São Paulo em partida que vale a liderança do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Partida será disputada no Morumbi, em São Paulo. (Foto: São Paulo FC)

São Paulo e Internacional entram em campo nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Em duelo decisivo, quem vencer no Morumbi encerra a partida na liderança do Brasileiro.

Segundo colocado com 56 pontos, o Inter soma um a menos do que o São Paulo, atual líder. Assim, se triunfar nesta quarta, o Inter coloca dois pontos de vantagem sobre o adversário.

Em caso de empate, a distância de um ponto em relação ao topo será mantida, bem como a vice-liderança do Brasileirão.

Ficha técnica

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Léo e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Tchê Tchê; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

Arbitragem: Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ); Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Michael Correia (ambos do RJ). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

