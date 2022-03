Cláudio Humberto PSDB lidera em pré-candidaturas nos Estados

Por Cláudio Humberto | 17 de março de 2022

Alkimin, a raposa. (Foto: Divulgação)

O PSDB é o partido com mais pré-candidatos a governador, até agora, este ano. São 24 pré-candidatos no DF e em 18 estados, incluindo São Paulo, onde o candidato tucano ao Palácio dos Bandeirantes deve ser o atual vice-governador Rodrigo Garcia. O PSDB também lidera pesquisas para o governo de Alagoas, com o senador Rodrigo Cunha e no Rio Grande do Sul, com o governador Eduardo Leite, além de Pernambuco, com a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, e Piauí, com Sílvio Mendes.

Pouco atrás

Em comparação, o PT tem 22 pré-candidatos em 19 estados, além do DF. O PSD tem 16 pré-candidatos em 12 estados.

Menos um, mais um

Gaúchos nunca reelegeram um governador, até por isso Leite negocia com o PSD de Gilberto Kassab para se lançar candidato a presidente.

Presença nacional

O PSDB só não tem pré-candidatos a governador no Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

Muito vai mudar

A janela para políticos mudarem de partido está aberta até 3 de abril e partidos têm até 15 de agosto para registrar candidatos e alianças.

Dois terços são contra a reeleição no Legislativo

Pesquisa exclusiva do Instituto Orbis para o Diário do Poder revela que 66,3% dos brasileiros são contra a reeleição de políticos para cargos do Legislativo (que atualmente não têm limite). São vereadores, deputados e senadores. No caso de cargos do Executivo, prefeitos, governadores e o presidente da República, o cenário é equilibrado, mas a maioria (51,8%) ainda permanece contra a continuidade de políticos nos cargos.

Juventude inocente

A reeleição no Legislativo é rejeitada em todas as faixas etárias acima de 18 anos. Curiosamente, entre menores de idade, 67,2% são a favor.

Não tem apoio

Todos que têm renda baixa são contra reeleição no Legislativo. No Executivo, só gosta quem ganha mais de R$5 mil ou mais de R$15 mil.

Pesquisa nacional

O instituto de pesquisa Orbis realizou 2.154 entrevistas por telefone entre os dias 3 e 4 de março deste ano, em todas as regiões do País.

Impedimento prático

PT e PSB tentaram, sem sucesso, criar “federação” de esquerda, mas os dois têm pré-candidatos próprios em ao menos seis estados: Acre, DF, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e (principalmente) São Paulo, onde Fernando Haddad (PT) disputa com Márcio França (PSB).

Jogo na capital

Potencial candidato ao governo do DF, o senador Reguffe (Podemos), no fim do mandato, ainda não definiu seu destino eleitoral, e a senadora Leila (ex-Cidadania), que está sem partido, quer ser candidata ao Buriti.

Boa notícia

Depois do repique com os dados represados durante o carnaval, as médias de casos e mortes por covid voltaram à tendência de queda. A média de mortes caiu abaixo de 400 pela primeira vez desde janeiro.

Problema para quem?

Pesquisa em dez países da consultoria Oliver Wyman revela: a maioria das pessoas acredita que sabe identificar as fake news. No Brasil, 74% dizem “identificar rapidamente” e 66% têm técnicas para identificá-las.

Indicativo importante

A alta na atividade industrial animou o setor, em especial empresas que fazem embalagens. Segundo associação do setor, a produção subiu 6,8% em 2021 com destaque para os 23,7% nas embalagens de vidro.

Acabou a mamata

Presidente do Cofeci Creci, João Teodoro comemorou decisão do STJ definindo cálculo do ITBI pelo valor de venda do imóvel. “Todo corretor sabe que prefeituras distorcem o valor a fim de arrecadar mais”, disse.

Evolução ‘grátis’

O ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura) classificou como revolução o momento do setor de transportes. “O protagonismo da iniciativa privada está fazendo a diferença em prol da infraestrutura do Brasil”, disse.

Biografia lançada

O jornalista Jayme Brener lança a biografia Henry Sobel, o rabino do Brasil, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (SP), nesta quinta (17), e tratará da luta por direitos humanos, até o flagra do furto de gravatas de grife, em 2006, como esta coluna revelou com exclusividade à época.

Pensando bem…

… na Petrobras, a cotação internacional do petróleo só serve para subir o preço dos combustíveis. Para baixo, nem santo ajuda.

PODER SEM PUDOR

Alkimin, a raposa

A raposa mineira José Maria Alkimin visitava o interior quando encontrou um velho correligionário, dono do jornal local: “Como vai “O Combate”?”. “Não é “O Combate”, deputado. O nome do jornal é “O Debate”…”. “Ora, eu sei! Refiro-me ao seu combate no “O Debate”… corrigiu Alkimin. “Apesar das dificuldades, vai muito bem, deputado.” “Leio seu jornal todos os dias, amigo!”, continuou Alkimin, incorrigível. “Mas, senhor, o jornal é semanal…”. “É claro que é semanal. Eu sei! Todas as semanas pergunto para minha secretária: “Cadê O Debate?”. É que ele é tão bom que eu acabo lendo todos os dias. Está sempre na minha cabeceira”.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

