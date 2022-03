Cláudio Humberto TCU se articula para reagir a conchavo de Cedraz

Por Cláudio Humberto | 16 de março de 2022

(Foto: EBC)

Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) devem reagir ao que chamam de “toma lá, dá cá”. É que um deles, Aroldo Cedraz, emplacou Daniel Maia na diretoria da ANP, agência reguladora de petróleo que cuida de interesses bilionários. Isso gerou a suspeita de que o processo de privatização da Eletrobras, do qual Cedraz é relator, será “agilizado”. Daniel Maia é concunhado do polêmico advogado Tiago Cedraz, filho do ministro. “Não queremos ser cúmplices disso”, avisou um dos ministros.

Expurgo de jabutis

O TCU já destacou um pelotão de auditores para analisar o caso “e a tendência é que o tribunal expurgue alguns jabutis”, disse outro ministro.

Jabutis fora

Esses “jabutis” foram colocados no Congresso e se desconfia, segundo os ministros, que o relator no TCU os incorpore à privatização.

Assim não dá

Integrantes do TCU se sentem “usados”, por terem sido convencidos a aprovar o valor da outorga que será paga pelos controladores da estatal.

Sabatina à frente

O “super-concunhado” Daniel Maia terá ainda de ser sabatinado no Senado para se habilitar a nomeação do presidente Jair Bolsonaro.

Pesquisa: 59% dos brasileiros rejeitam saidinhas

Enquanto a Justiça exercita o deboche de soltar criminosos de alta periculosidade, como fez esta semana com Suzane Von Richthofen (matou os pais), Eliza Matsunaga (esquartejou o marido) e Anna Jatobá (assassinou a enteada de 5 anos), pesquisa nacional do instituto Orbis para o site Diário do Poder revela a repulsa às “saidinhas temporárias”: 59,1% são totalmente contra qualquer ‘folga da cadeia’ para bandidos.

Só neste caso

Pela pesquisa, 38,1% dos basileiros defendem o benefício apenas para pessoas que foram presas pela primeira vez e que não ofereçam risco.

Minoria da minoria

Apenas 2,8% dos 2.154 entrevistados disseram ser favoráveis às saidinhas, independentemente do perfil do preso beneficiado.

Particularidade

Entre entrevistados de religiões da matriz africana, a rejeição total às saidinhas dispara para 75,1% que são totalmente contra o benefício.

Aliança de líderes

O ato de filiação de Marcela Passamani ao PL, nesta terça (15), marcou a reaproximação do presidente Jair Bolsonaro com o governador Ibaneis Rocha (MDB). Ambos lideram intenções de voto no DF. Secretária de Justiça do DF, Marcela é amiga da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Plano frustrado

A rejeição à federação PSDB-MDB-União Brasil matou os planos de Eduardo Riedel, pré-candidato tucano ao governo do Mato Grosso do Sul, de “sepultar” os principais adversários antes mesmo da eleição.

O jogo muda

Desarrumou expectativas em Alagoas a notícia de que JHC, o bem avaliado prefeito de Maceió, cogita disputar o governo de Alagoas, contra a oligarquia dos Calheiros. JHC lidera as pesquisas para governador.

Voto, que é bom…

O governador gaúcho Eduardo Leite (ainda no PSDB) é um fenômeno: soma no máximo 1% nas intenções de voto, mas tem tratamento de líder nas pesquisas. Ele deve assumir a candidatura presidencial do PSD.

Saída honrosa

Gilberto Kassab investe em Eduardo Leite porque sabe que o governador gaúcho busca uma saída honrosa da contingência de disputar a reeleição: os gaúchos cultivam a tradição de não reeleger governadores.

Só tucanos

Dos 19 governadores aptos a tentar a reeleição, apenas o paulista João Doria (PSDB) confirmou que não será candidato. Todos os demais não sabem o que fazer ou esconderão o jogo até a data-limite.

Xadrez pré-eleitoral

Vice na Bahia, João Leão (PP) rompeu com o governador Rui Costa (PT), que decidiu ficar no cargo e não se lançar ao Senado. O acordo era Leão assumir o governo por nove meses, mas Costa roeu a corda.

Alívio geral

A média de mortes por covid em todo o mundo é atualmente a menor desde outubro de 2020. Há quase 18 meses o planeta registrava todos os dias pelo menos 6 mil mortes associadas à covid.

Pergunta no mercado

Como uma estatal com monopólio não consegue baixar os preços?

PODER SEM PUDOR

Profissão: embromador

Na campanha presidencial de 1989, Paulo Maluf esteve em Natal (RN) e foi entrevistado no programa do jornalista Petit das Virgens, na TV. Espaçoso, foi chegando e saudando o entrevistador como a um velho amigo. Pouco mais de um mês depois, Maluf rasgaria a máscara. Ele retornou ao mesmo programa da TV Tropical e lá estava outro jornalista, Miranda Sá, substituto e fisicamente muito diferente do primeiro. Maluf o saudou, efusivo: “Olá, grande Petit das Virgens, aqui estou de volta. Como vai a família?”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

