Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

Argentino fará último jogo pelo clube neste sábado (21), contra o Metz, pelo Campeonato Francês. (Foto: Getty Images)

O Paris Saint-Germain se despediu oficialmente de Di María nesta sexta-feira (20). Em comunicado, o clube confirmou a saída do atacante argentino, cujo contrato se encerra em junho e não será renovado. A última partida do jogador acontecerá neste sábado, contra o Metz, na rodada final do Campeonato Francês.

“Di María deixou uma marca permanente na nossa história. Ele permanecerá na memória dos torcedores como alguém com uma atitude irrepreensível, que defendeu nossas cores com comprometimento. Peço que todos da família PSG compareçam ao Parque dos Príncipes amanhã (sábado) para lhe dar o tributo que ele merece”, disse o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi.

O provável destino de Di María é a Juventus, da Itália, de acordo com a imprensa europeia. O argentino completou 34 anos em fevereiro e disputou as últimas sete temporadas pelo PSG.

Neste período, Di María contribuiu com 91 gols e 111 assistências em 294 partidas. Ele é o líder em assistências em toda a história do PSG. O argentino conquistou 18 títulos no clube.

Mbappé

300 milhões de euros, cerca de R$ 1,5 bilhão, de luvas. Contrato de dois anos e 100 milhões de euros, R$ 520 milhões, por ano.

Essa é a proposta que abalou Mbappé, o jogador mais desejado do mundo, neste fim de temporada europeia.

O Real Madrid, clube no qual ele mesmo deixava claro desejar jogar, teria oferecido 130 milhões de euros, cerca de R$ 676 milhões, de luvas. E mais 60% dos direitos de imagem. Mais 50 milhões de euros de salários por ano, R$ 260 milhões. Contrato de cinco anos.

Ou seja, nas duas propostas ele já tem garantido o maior salário do futebol no planeta.

Os valores são divulgados por veículos de respeito na Europa, como o Eurosport, Marca, L’Équipe, Mundo Deportivo.

O jogador já se definiu e vai revelar seu destino, de acordo com o jornal L’Équipe, neste domingo (22), na televisão, no programa Téléfoot, da emissora francesa TF1.

A escolha por falar a um veículo francês já antecipa, para vários jornalistas, que a tendência de Mbappé é ficar, prorrogar seu contrato por mais dois anos no PSG.

Ele sabe que tem a seu favor a idade: apenas 23 anos. É o maior ídolo francês da atualidade. Símbolo da seleção campeã do mundo. E dono de status de jogador mais importante do PSG. Muito acima de Neymar e de Messi.

O clube francês, inclusive, prometeu, de acordo com a imprensa europeia, uma profunda reformulação no elenco, tendo como principal estrela seu atacante. Dando a ele, inclusive, a possibilidade de palpitar sobre qual seria o melhor treinador. Se Mauricio Pochettino merece ou não permanecer.

Como diz a imprensa espanhola, para não perder Mbappé, a direção do PSG oferece a ele a “chave do clube”.

No Real Madrid, a situação é completamente diferente. Por mais que o presidente Florentino Pérez tenha verdadeira obsessão pelo jogador, o futebol do clube está muito organizado e segue vencedor nas mãos de Carlo Ancelotti. Venceu o Espanhol e está na final da Champions League. Com Benzema, Vinícius Junior e Rodrygo vivendo excelente fase.

No PSG, há a massacrante cobrança pela falta da conquista da Champions League. O descrédito em relação a Neymar. E muitas dúvidas quanto à instabilidade de Messi.

Mbappé tem contrato até o fim de junho com o PSG. Podendo sair sem render um euro para o Real Madrid. Há dois anos o clube francês tenta prorrogar o contrato, e ele não quis.

“Temos um acordo com o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. Kylian vai decidir agora”, começou por afirmar Fayza Lamari, mãe do atacante francês.

Toda essa situação envolvendo Mbappé deixa claro quanto Neymar virou coadjuvante. O brasileiro, que prorrogou contrato até 2025, não é prioritário já há muito tempo.

O jogador, que foi contratado em 2017 por 222 milhões de euros, R$ 1,1 bilhão, no maior contrato da história do futebol mundial, acompanha de longe a situação. Não se envolve.

O PSG quer montar seu novo time tendo Mbappé. A partir daí, definirá os jogadores para a temporada 2022/2023, com objetivo claro: vencer a Champions League.

