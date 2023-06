Futebol PSG e Real Madrid acertam transferência de Mbappé, mas R$ 375 milhões travam o fim da negociação

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Clube francês espera obter mais de R$ 1 bilhão com venda do craque. (Foto: Reprodução)

O Paris Saint-German e o Real Madrid já concordaram que o astro Kylian Mbappé será jogador do clube merengue ainda nesta janela de transferência. No entanto, os clubes ainda discutem os valores da negociação — um acerto final está pendente, neste momento, por R$ 375 milhões. É o que ressaltam os veículos da imprensa europeia “El Chiringuito TV”, “PSG Community” e “The Sun”.

Enquanto o Real Madrid oferece o equivalente a R$ 624,3 milhões pelo jogador, o Paris Saint-German espera obter ao menos R$ 1 bilhão com a venda da joia francesa.

Mbappé já afirmou que estará em Paris no início da próxima temporada, mas, esta semana, recebeu um ultimato do PSG: assine a renovação do contrato ou seja vendido ainda neste verão europeu. Isso porque o contrato do atacante com o clube francês vai até o fim da temporada 2023/24, e o jogador já disse à diretoria que não quer estender o vínculo.

Com isso, a cúpula parisiense colocou o astro no mercado, numa corrida contra o tempo para não perdê-lo de graça. A opção dada ao jogador é ativa a cláusula que estende o contrato no PSG até 2025.

Há um ano, o PSG frustou a investida do Real Madrid pela contratação do jogador, alvo antigo dos merengues. Desta vez, a possibilidade de transferência é real, mas o clube espanhol tenta negociar valores no momento em que já abriu os cofres para ter o meio-campista Jude Bellingham, por 103 milhões de euros (R$ 543 milhões).

De acordo com o “The Sun”, o Real Madrid estuda até mesmo espera pela próxima janela do verão europeu para ter o craque de graça. No entanto, o ultimato de Paris a Mbappé acendeu o alerta e fez intensificar as negociações.

Correndo por fora, o Manchester United também tem interesse no jogador e especula uma possível transferência do PSG no caso de um acerto de aquisição do clube britânico pelo Banco de Catar.

