Esporte PSG está disposto a emprestar Neymar com apenas uma exigência

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Neymar tem contrato com o PSG até 2027 Foto: Foto: Divulgação Neymar tem contrato com o PSG até 2027. (Foto: Divulgação) Foto: Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A diretoria do Paris Saint-Germain sentiu o efeito dos protestos da torcida contra a permanência de Neymar no clube e decidiu que está na hora do brasileiro respirar novos ares. Segundo o jornalista Andrés Onrubia, do jornal espanhol “AS” e da rádio “Cadena SER”, o PSG, que sabe das dificuldades de uma possível negociação, está disposto a emprestar o jogador com uma condição prevista em contrato.

A condição do PSG para emprestar Neymar é que o contrato com o novo clube tenha uma cláusula de compra obrigatória ao fim do vínculo. Até o momento, apenas o Manchester United e o Chelsea demonstraram interesse na contratação do jogador.

O principal problema são os valores envolvidos na provável futura negociação do jogador, que tem contrato com o clube até 2027 e recebe um salário de 3,6 milhões de euros (cerca de R$ 19,6 milhões) por mês. Porém, os franceses estão dispostos a enfrentar as dificuldades e, inclusive, a esquecer, por hora, o investimento de 222 milhões de euros que fez para tirá-lo do Barcelona em 2017, cerca de R$ 821 milhões na cotação da época.

Na atual temporada, o brasileiro ficou fora de grande parte dos jogos por conta da lesão no tornozelo. Ao todo, ele fez 29 partidas, marcou 18 gols e deu 16 assistências.

Neymar chegou ao clube em agosto de 2017 com o objetivo de vencer a Liga dos Campeões, meta ainda não alcançada. Contudo, ele conquistou Campeonatos Franceses, três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e quatro Supercopas da França.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/psg-esta-disposto-a-emprestar-neymar-com-apenas-uma-exigencia/

PSG está disposto a emprestar Neymar com apenas uma exigência

2023-05-08