Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Pedido de desculpas do jogador de 35 anos, publicado em suas redes sociais, teria surpreendido positivamente a diretoria do clube

A crise entre Lionel Messi e o PSG pode passar por uma reviravolta que abriria espaço para a continuidade do argentino no Parque dos Príncipes.

O pedido de desculpas do jogador de 35 anos, publicado em suas redes sociais, teria surpreendido positivamente a diretoria do clube. “Não vai se repetir. Peço perdão pelo que fiz e estou à espera do que o clube decidir”, diz o jogador em um trecho.

Messi viajou com a família para cumprir compromissos comerciais na Arábia Saudita na última segunda-feira, um dia que tradicionalmente é de folga para o elenco do Paris após vitórias no fim de semana — mas a equipe perdeu para o Lorient por 3 a 1. O jogador acabou suspenso por duas semanas.

O clube francês estaria disposto a superar os problemas causados por uma viagem não autorizada do jogador e voltar a tratar sobre a renovação de seu contrato. Após a conquista da Copa do Mundo, Jorge Messi, pai e empresário do jogador, teria cobrado um aumento salarial por conta do troféu vencido pelo jogador com a Argentina.

No entanto, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, se negou a pagar os novos valores cobrados, uma vez que ambas as partes possuíam um princípio de acordo.

Com contrato se encerrando em junho, Messi ainda não deu uma resposta final ao PSG. Barcelona, clubes árabes e norte-americanos estariam interessados em contar com o jogador.

Apesar disso, De acordo com a imprensa europeia, Messi já comunicou à diretoria do PSG que não vai renovar o seu vínculo, que se encerra no meio do ano. Junto de Neymar, o craque argentino é um dos principais alvos de protesto dos torcedores franceses. O PSG mais uma vez foi eliminado na Champions League e deixou escapar também o título da Copa da França.

