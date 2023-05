Esporte PSG não vai renovar com Messi e abre caminho para volta ao Barcelona

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Messi não deve permanecer em Paris na próxima temporada. (Foto: Divulgação/PSG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A passagem do craque argentino Lionel Messi em Paris vai chegar ao fim no término da atual temporada. Após a polêmica do jogador envolvendo uma viagem não autorizada pelo clube francês, a diretoria decidiu por não renovar com o camisa 30, aponta o jornal L’Equipe.

Nesta terça-feira (2), o nome de Messi foi falado de maneira negativa, fora dos costumes. Na segunda-feira, o jogador realizou uma viagem à Arábia Saudita para compromissos publicitários, onde é embaixador de turismo no país. Entretanto, o Paris Saint-Germain não autorizou a ida.

A punição aplicada pelo clube parisiense foi suspensão de duas semanas, que o impede de participar de treinos e jogos, além de afetar o salário no período. Com isso, o jogador de 35 anos teria mais três jogos para fazer com a camisa do time parisiense, já que volta apenas na 36ª rodada do Campeonato Francês, contra o Auxerre, no próximo dia 21. Além disso, Messi tem contrato com o PSG até junho deste ano, ficando livre após esse período.

As conversas por uma renovação, que já caminhavam em ritmo lento por uma postura negativa do atleta, agora teve uma reviravolta na decisão do clube francês, segundo o L’Equipe. O jornal indica que o PSG não exercerá a cláusula de renovação por mais um ano prevista no contrato.

Assim, a rádio francesa RMC Sport afirma que o Barcelona, ex-clube do argentino, está confiante para um possível retorno do ídolo. Para isso, entretanto, os catalães negociam com LaLiga uma maneira de se adequar ao Fair Play Financeiro e também precisariam que Messi aceitasse uma considerável redução salarial.

Arábia ou EUA

Caso não aconteça um acordo com o Barcelona, o atual campeão do mundo tem seu nome ventilado a outras equipes: o Inter Miami, dos Estados Unidos, e o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O time árabe, inclusive, fez uma proposta ao argentino com salário anual de 400 milhões de euros.

Sem Messi à disposição, portanto, o PSG volta a campo no próximo domingo, para tentar se recuperar da derrota sofrida na rodada passada. O time lidera o Campeonato Francês com 75 pontos, cinco a mais que o segundo colocado Olympique de Marselha. Restam cinco rodadas, e o próximo compromisso é fora de casa, contra o Troyes, às 15h45 (de Brasília) do domingo. Depois, o time comandado por Christophe Galtier enfrenta Ajaccio, Auxerre, Strasbourg e Clermont.

