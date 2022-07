Esporte PSG vence amistoso com gol de Messi em primeira partida de Neymar na pré-temporada

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

A escalação de Neymar entre os 11 deve acabar com os rumores sobre uma possível saída do clube francês. (Foto: Reprodução)

Na estreia de Neymar nesta pré-temporada, após seguidos rumores sobre o seu futuro, o Paris Saint-Germain venceu o Kawasaki Frontale, atual bicampeão japonês, por 2 a 1, nesta quarta-feira (20), em Tóquio. Foi o primeiro teste da equipe parisiense com força máxima nesta pré-temporada. Lionel Messi anotou um dos gols do amistoso.

O atacante brasileiro começou entre os titulares, no que seria a formação ideal do PSG, e jogou apenas os primeiros 45 minutos, assim como Mbappé. Messi foi substituído na metade do segundo tempo, junto com Marquinhos, Sergio Ramos e quase metade do time. No total, o técnico Christophe Galtier fez 10 substituições ao longo do amistoso.

A escalação de Neymar entre os 11 deve acabar com os rumores desta pré-temporada sobre uma possível saída do clube francês. O brasileiro já foi especulado em diversos clubes, a maioria ingleses. O Chelsea teria a negociação mais concreta. Na terça, a imprensa francesa publicou que o atacante teria sido oferecido ao Manchester City, que rejeitou a contratação. Já nesta quarta, o técnico do City, Pep Guardiola, negou a história.

No estádio Nacional do Japão, Galtier escalou o PSG com Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos e Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Gana Gueyé e Nuno Mendes; Messi, Neymar e Mbappé. Do outro lado, o bicampeão japonês teve entre seus titulares três brasileiros: Leandro Damião, ex-Internacional e com passagens pela seleção brasileira; Marcinho, ex-Fortaleza; e Jesiel, ex-Atlético-MG.

Com sua força máxima, o PSG dominou o primeiro tempo e criou seguidas chances de gol, geralmente pela direita, onde Messi e o lateral Hakimi mostravam certo entrosamento. Foi numa jogada da dupla que o argentino abriu o placar aos 33 minutos, em finalização de dentro da área – a bola desviou na zaga e “matou” o goleiro Sung-Ryong Jung. Pouco antes, Messi já havia desperdiçado chance clara em jogada muito semelhante, mas zaga japonesa tirou a bola em cima da linha do gol.

Mesmo coadjuvante, o time anfitrião levou perigo ao gol de Donnarumma no primeiro tempo. No segundo, a situação ficou mais equilibrada, com chances para ambos os lados. Mas o PSG seguiu mais efetivo. Aos 13, Kalimuendo aumentou a vantagem da equipe francesa. Aos 31, uma bola na trave impediu o terceiro gol dos visitantes.

O Kawasaki Frontale cresceu em campo nos últimos 15 minutos de jogo. Diante de um PSG mais apático, o time da casa foi para cima e marcou aos 37. Após cobrança de escanteio na área, o ataque japonês ficou com o rebote e levantou na área novamente. O zagueiro Yamamura, praticamente sem marcação, subiu livre para cabecear para as redes.

O resultado marcou o segundo triunfo do PSG em dois jogos nesta pré-temporada. No primeiro, ainda sem Neymar, o time francês superou o Quevily-Rouen por 2 a 0. Ainda em solo japonês, a equipe de Paris vai enfrentar o Urawa Reds, no sábado, e o Gamba Osaka, dois dias depois.

