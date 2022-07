Saúde Quatro estratégias para não pensar no pior quando estiver estressado

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Estresse com dívidas afeta a saúde cardiovascular e mental.

Imagina que você tem uma entrevista de emprego amanhã. Algumas pessoas podem pensar em que tipo de perguntas serão feitas de modo a se preparar. Para outros, a simples ideia de uma entrevista vai fazer com que se revirem a noite toda na cama pensando em todos os piores cenários possíveis – não importa o quão estranhos possam ser.

Se você tem uma tendência a se comportar desta maneira, é propenso ao catastrofismo.

O catastrofismo é uma tendência a supor que acontecerá o pior ao imaginar uma situação futura – mesmo que você tenha evidências de que este não é o resultado mais provável.

As pessoas que gostam de se sentir no controle (e, portanto, são intolerantes à incerteza) são mais propensas a se pensar assim. Isso tem sido associado à ansiedade – o que sugere que o catastrofismo frequente pode ser um fator no desenvolvimento de certos problemas de saúde mental.

O catastrofismo vem da crença de que, ao imaginar o que pode dar errado, somos mais capazes de nos proteger dos danos – tanto físicos quanto mentais. No entanto, esta tendência só é útil se você for capaz de prever corretamente o que vai acontecer em uma determinada situação e como isso vai fazer você se sentir.

Isso pode nos levar a criar a resposta emocional errada para situações futuras na nossa cabeça. Mas nossa crença no que acontecerá no futuro pode ter uma grande influência em nosso comportamento.

Se você é alguém que tende a se comportar assim quando está estressado ou ansioso, há algumas estratégias que podem te ajudar.

Tome decisões pela manhã

Muitas vezes nos preocupamos com o futuro à noite. Quando estamos dormindo, a atividade na parte racional do nosso cérebro é reduzida, e a atividade na parte mais emocional do nosso cérebro aumenta.

Como resultado, tendemos a usar nosso cérebro emocional para imaginar o futuro quando estamos acordados à noite.

A falta de sono também pode nos tornar mais sensíveis a coisas que consideramos ameaçadoras.

Observe

O catastrofismo pode ser impulsionado por nossas próprias críticas internas. Quando isso acontecer, tente imaginar como se estivesse olhando para outra pessoa. Que linguagem você usaria? Você falaria assim com outra pessoa em uma situação semelhante? A linguagem é útil ou justificada? Muitas vezes, a resposta a estas perguntas será não.

Pense nas possibilidades

Mesmo que as coisas tenham dado errado no passado, é pouco provável que isso aconteça no futuro – apesar do que podemos dizer a nós mesmos.

Se você tem uma tendência a pensar em catástrofes sobre eventos futuros, tente imaginar maneiras pelas quais este evento pode correr bem, o que pode te ajudar a se sentir menos ansioso.

Tenha compaixão

Tente ser mais compassivo consigo mesmo ao considerar seu futuro. É mais difícil do que você pode imaginar – mesmo para pessoas que são muito compassivas e empáticas com os outros.

