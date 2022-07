Esporte Hamilton busca grande resultado na França para marcar a 300ª corrida na Fórmual 1

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Já se passaram 12 corridas desde a última vitória do britânico. (Foto: Reprodução)

O resultado dos sonhos de Lewis Hamilton na França neste domingo (24) seria comemorar sua 300ª corrida de Fórmula 1, encerrando a mais longa seca de vitórias de sua carreira, e não é impossível.

O heptacampeão mundial já foi dominante no Circuito Paul Ricard de Le Castellet, mas novas regras deixaram sua equipe Mercedes atrás de Red Bull e Ferrari.

Já se passaram 12 corridas desde a última vitória do britânico, mas ele mostrou em Silverstone neste mês, quando terminou em terceiro depois de liderar, que a diferença diminuiu.

“Acredito realmente que podemos vencer uma corrida este ano”, disse o piloto de 37 anos após a última prova, na Áustria, onde também terminou em terceiro.

“Paul Ricard deve estar ok”, afirmou o chefe da Mercedes, Toto Wolff, cuja equipe tem algumas atualizações para o fim de semana e parece competitiva.

“É um circuito regular, um pouco como Silverstone, curvas rápidas e pelo menos no papel parece que podemos ter um bom desempenho lá.”

Hamilton é o único piloto a vencer em todas as temporadas em que competiu, e uma 104ª vitória na carreira continuaria essa sequência, embora ele também tenha que superar o companheiro de equipe George Russell.

Red Bull e Ferrari, vencedoras de todas as corridas nesta temporada, vão novamente buscar aproveitar suas chances em um fim de semana escaldante – com temperaturas previstas em torno de 40 graus Celsius.

Sem Hamilton no treino

Lewis Hamilton vai ficar de fora da primeira sessão de treinos livres para o GP da França de Fórmula 1. A Mercedes confirmou nesta quarta-feira (20) que o heptacampeão será substituído no volante do W13 por Nyck de Vries na primeira atividade em Paul Ricard, cumprindo a determinação do regulamento, que prevê o uso de novatos por todas as equipes em duas sessões na temporada.

Assim, será a segunda experiência de De Vries em um fim de semana de corrida. Ano passado, Nyck substituiu Alex Albon na Williams no TL1 do GP da Espanha. O holandês também atuou nos testes de novatos em Abu Dhabi de 2020 e 2021.

“Nyck vai substituir Lewis no primeiro treino neste fim de semana, como parte das sessões reservadas para jovens pilotos neste ano”, explicou Toto Wolff, chefe da Mercedes. “Então estamos ansiosos para ver como ele vai se sair”, completou.

A Mercedes indicou que foi uma escolha de Hamilton ceder a vaga em Paul Ricard, enquanto George Russell optou por dar o lugar mais adiante na temporada.

“Lewis escolheu este fim de semana para cumprir a primeira das duas sessões de novatos exigidas a todas as equipes nesta temporada. George escolheu mais adiante no ano”, explicou a equipe pelo Twitter.

Quem também estará no TL1 em Paul Ricard é Robert Kubica. O polonês vai guiar a Alfa Romeo no lugar de Valtteri Bottas no primeiro treino do GP da França.

