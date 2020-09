Política PSOL confirma Fernanda Melchionna e Márcio Chagas para concorrer à Prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Fernanda e Chagas durante escolha. Foto: Divulgação Fernanda e Chagas durante escolha. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Diretório Municipal do PSOL de Porto Alegre confirmou em convenção eleitoral, na última quinta-feira (10), os nomes da deputada federal Fernanda Melchionna e do ex-árbitro de futebol Márcio Chagas para disputar as eleições da Prefeitura de Porto Alegre (RS) em 2020 pelo PSOL.

A convenção também oficializou o apoio do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e da Unidade Popular pelo Socialismo (UP) à candidatura porto-alegrense do PSOL. O evento também confirmou o nome de 34 candidatos e candidatas do partido à Câmara Municipal de Porto Alegre, entre eles os dos atuais vereadores Roberto Robaina, Professor Alex Fraga e Karen Santos, além do ex-deputado estadual Pedro Ruas.

Segundo o partido, 41% dos candidatos a vereador apresentados pelo PSOL em Porto Alegre são mulheres e 25% dos candidatos são negros. Além disso, Márcio Chagas pode ser o único pré-candidato negro nas eleições à Prefeitura de Porto Alegre. Fernanda Melchionna é deputada federal em seu primeiro mandato, eleita em 2018 com 114.302 votos. Foi a mais votada entre as mulheres no Rio Grande do Sul para a Câmara e liderou a bancada do PSOL na Câmara em 2020.

