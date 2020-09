Política PTB oficializa candidatura de José Fortunati a prefeito de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Candidatura de José Fortunati foi oficializada neste sábado. Foto: Johnny Marco/Divulgação Candidatura de José Fortunati foi oficializada neste sábado. (Foto: Johnny Marco/Divulgação) Foto: Johnny Marco/Divulgação

Após a convenção municipal, que foi realizada durante a manhã deste sábado (12), o PTB de Porto Alegre, representado pelo presidente Everton Braz, anunciou a oficialização de José Fortunati como candidato a prefeitura da Capital.

“Agradeço a toda Porto Alegre a honra e a responsabilidade de ser oficializado pelo meu partido, o PTB, como candidato a prefeito. Este é o início de uma importante caminhada. Uma caminhada que faremos juntos, todos aqueles que querem uma cidade melhor”, declarou Fortunati.

Os dois partidos que já integram a coligação majoritária também participaram do anúncio, representados por seus presidentes: Rubens Rebes do Patriota e Marco Vieira do Podemos.

Também foi oficializada pelo PTB a nominata para concorrer ao Legislativo. O partido lançará 49 nomes na disputa para a vereança.

