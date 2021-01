Porto Alegre Publicado novo edital para recuperação de corredor de ônibus do viaduto Mendes Ribeiro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

Ônibus que passam pelo terminal ligam a Zona Norte e Leste da cidade e também com a Região Central. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Após revisão orçamentária, a prefeitura publicou, no Diário Oficial de Porto Alegre desta terça-feira (19) novo edital para obra de recuperação do pavimento de concreto nos corredores de ônibus do complexo de viadutos Jorge Alberto Mendes Ribeiro. O terminal, localizado entre as avenidas Carlos Gomes e Protásio Alves, passará por recuperação nos dois corredores de ônibus. O valor total da obra é de R$ 714.734,54 e o prazo de execução de 120 dias após a assinatura da ordem de início. A abertura dos envelopes está prevista para 14h do dia 4 de fevereiro.

A manutenção foi constatada após vistoria realizada por engenheiros da SMOI (Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura) responsáveis pelas obras de arte especiais, como são chamados viadutos, pontes e passarelas. Foi detectado que, devido ao desgaste natural, ocorreram rachaduras e rompimento das placas de concreto no corredor de ônibus. “Ainda que não haja risco ou dano na estrutura do viaduto, a obra de manutenção é fundamental para que não ocorram problemas de segurança no futuro” garante o secretário da SMOI, Pablo Mendes Ribeiro, ao ressaltar o trabalho realizado pelos servidores da pasta. “Tanto o projeto executivo quanto a revisão orçamentária foram realizados integralmente por técnicos da secretaria. É um trabalho minucioso e de extrema importância para a solução de demandas como esta”, conclui.

Inaugurado em 2003, o complexo de viadutos Jorge Alberto Mendes Ribeiro faz a intersecção da avenida Carlos Gomes (Terceira Perimetral) com a Protásio Alves. No período pré-pandemia, quase duas mil viagens passavam por dia no terminal. Os ônibus que utilizam o terminal ligam a Zona Norte e Leste da cidade também com a Região Central.

