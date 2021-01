Porto Alegre Transporte público de Porto Alegre é tema de reunião entre prefeito e secretários

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











No ano passado não ocorreu reajuste da tarifa e o valor ainda foi reduzido em R$ 0,15 em novembro. Foto: Alex Rocha/PMPA No ano passado não ocorreu reajuste da tarifa e o valor ainda foi reduzido em R$ 0,15 em novembro. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O prefeito Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes reuniram o secretariado na manhã desta terça-feira (19), no Salão Nobre do Paço Municipal. Na pauta, assuntos que afetam diretamente o dia a dia da população, como o transporte público e o desenvolvimento econômico. O encontro contou com a presença do líder do governo da Câmara Municipal, vereador Idenir Cecchim.

Entre os temas mais sensíveis da gestão está transporte público. Melo lembra que no ano passado não ocorreu reajuste da tarifa e o valor ainda foi reduzido em R$ 0,15 em novembro.

“Não vamos colocar dinheiro público sem aval do Tribunal de Contas e Ministério Público”, diz o prefeito, ressaltando que nos próximos dias o governo municipal irá se debruçar sobre a repactuação do contrato de concessão dos ônibus. O vice-prefeito complementou que um dos grandes desafios do setor é lidar com os custos e receitas. “Precisamos redimensionar o sistema como um todo”, diz.

Gomes, que também responde pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, abordou a Lei Municipal da Liberdade Econômica que será regulamentada por decreto.

Os secretários municipais de Saúde, Mauro Sparta, e de Enfrentamento à Covid-19, Renato Ramalho, não participaram da reunião pois estão liderando o processo de vacinação, prioridade do município.

Também estiveram na pauta a reestruturação do Centro de Comando da Cidade de Porto Alegre, atendimento a situações de emergência, como temporais, revisão todos os contratos de prestadores de serviços, metas de cada secretaria e melhorias do 156.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre