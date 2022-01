Porto Alegre Publicado novo edital para revitalização das ruas dos Andradas e Uruguai, no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2022

O edital da licitação foi revisado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura Foto: Joel Vargas/PMPA O investimento previsto é de R$ 16 milhões. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial o edital de licitação para a contratação de empresas para a revitalização do calçadão das ruas dos Andradas e Uruguai e a urbanização do quadrilátero central, no Centro Histórico.

O investimento previsto é de R$ 16 milhões, com prazo de 18 meses para a conclusão dos serviços após a data de início das obras. O edital da licitação foi revisado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.

“Como determinado pelo prefeito, designamos uma força-tarefa para que este edital fosse revisado e relançado. Ao todo, mais de 10 mil itens da planilha orçamentária passaram por uma análise detalhada e minuciosa dos nossos técnicos”, afirmou o secretário Pablo Mendes Ribeiro.

O projeto prevê a ampliação das calçadas, qualificação das travessias, redução das barreiras de acessibilidade e melhorias na pavimentação. Haverá também a implantação de novo mobiliário urbano, melhorias na iluminação pública e a ampliação do sistema de videomonitoramento.

A sessão pública da licitação ocorrerá às 14h do dia 15 de fevereiro, na Sala de Licitações, na rua Uruguai, 277. Os editais e seus anexos estão disponíveis no site www.portoalegre.rs.gov.br/smf.

