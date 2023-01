Rio Grande do Sul Publicado o Listão do Vestibular Ufrgs 2023

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Vestibular Ufrgs 2023 teve 21.970 inscritos, com 43 locais de prova distribuídos em sete cidades. Foto: Divulgação O Vestibular Ufrgs 2023 teve 21.970 inscritos, com 43 locais de prova distribuídos em sete cidades. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Ufgrs divulgou o Listão de classificados no Concurso Vestibular 2023. Os candidatos podem conferir a relação completa no site vestibular.ufrgs.br, onde está apresentada a posição geral. Os listados devem providenciar a documentação exigida para a ocupação da vaga de graduação, conforme a modalidade de ingresso. A documentação obrigatória, conforme o Edital e o Manual do Candidato, deve ser encaminhada, via Portal do Candidato, entre 9h do dia 31 de janeiro e 23h59min de 6 de fevereiro.

Candidatos não convocados no Listão devem ficar atentos aos chamamentos para vagas remanescentes, que começam a ser publicados a partir de 9 de fevereiro. “Reforçando que, para o Vestibular Ufrgs, não há necessidade de inscrição em lista de espera”, lembrou a universidade. A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) reforça, ainda, que os candidatos eliminados na fase de pré-classificação não têm a sua Redação corrigida.

O Vestibular Ufrgs 2023 teve 21.970 inscritos, com 43 locais de prova distribuídos em sete cidades: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Tramandaí e Imbé. Nos dois dias de exames, 14 e 15 de janeiro, os candidatos responderam a um total de 135 questões objetivas e à prova de Redação. Foram oferecidas 4.008 vagas em 94 cursos de graduação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/publicado-o-listao-do-vestibular-ufrgs-2023/

Publicado o Listão do Vestibular Ufrgs 2023