Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Falando da cúpula da Otan em Madri, Stoltenberg (foto) disse que Putin falhou em alcançar seus objetivos quando se tratava de enfraquecer a aliança da Otan Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Jens Stoltenberg, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, subestimou tanto a resistência da Ucrânia quanto a unidade da aliança militar da Otan.

“Ele [Putin] cometeu um grande erro; ele subestimou totalmente a força das forças armadas ucranianas, a coragem da liderança ucraniana e do povo ucraniano, e também subestimou a unidade da Otan e dos parceiros no apoio à Ucrânia”, disse Stoltenberg nesta quinta-feira (30). Falando da cúpula da Otan em Madri, Stoltenberg disse que Putin falhou em alcançar seus objetivos quando se tratava de enfraquecer a aliança da Otan.

“Uma de suas principais mensagens no início desta guerra era que ele queria menos a Otan. Na verdade, ele propôs assinar um acordo para não haver mais ampliação da Otan. O que ele está recebendo agora é mais Otan e dois novos membros da Otan, incluindo a Finlândia com fronteira… com a Rússia, dobrando a fronteira da Otan com a Rússia”, disse ele. “Isso não significa que não vemos a gravidade das dificuldades que a Ucrânia está enfrentando em Donbas”, disse Stoltenberg.

Stoltenberg falou que está ignorando a retórica de Putin e que vai “avaliar suas ações”. “O que ele faz na Ucrânia é uma violação brutal do direito internacional. É uma guerra que levou a muitas baixas civis, civis mortos e grandes perdas”, afirmou.

As conquistas da cúpula da Otan em Madri são uma “vitória” para a aliança militar, segundo Stoltenberg. “É uma vitória para a Otan que mais uma vez demonstramos nossa unidade e capacidade de mudar, de nos adaptar quando o mundo está mudando”, disse o chefe da Otan.

