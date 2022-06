Porto Alegre Abertos 66 novos leitos clínicos pelo SUS em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Vagas são dedicadas exclusivamente a pacientes internados em pronto atendimentos da cidade

Porto Alegre conta com mais 66 leitos clínicos para internação de pacientes adultos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). São 46 novas vagas já em operação na Santa Casa de Misericórdia e 20 no Hospital São Lucas da PUCRS. Outros 30 leitos estão previstos para entrar em funcionamento na próxima semana, também no São Lucas, todos custeados com recursos municipais.

As vagas são dedicadas exclusivamente a pacientes internados em pronto atendimentos da cidade. Isso porque a Capital vive um aumento da circulação de doenças respiratórias, o que provoca sobrecarga nos serviços de saúde, especialmente nos quatro pronto atendimentos. Segundo o dashboard das emergências, na manhã desta quinta-feira, 30, a taxa de ocupação geral de pacientes adultos era de 144%.

Conforme acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde, mais da metade dos pacientes que aguardam internação em hospitais de Porto Alegre são de outros municípios. “Orientamos os pacientes a priorizarem os serviços de saúde de suas cidades de origem, contribuindo para evitar a superlotação da rede hospitalar da Capital”, afirma o secretário Mauro Sparta.

Em casos de sintomas leves, a orientação para moradores de Porto Alegre é buscar uma das 132 unidades de saúde. Confira os endereços aqui.

Ampliação

A prefeitura está em esforço permanente junto aos hospitais e ao governo do Estado para ampliar o número de leitos e desafogar os serviços de saúde da Capital. Em maio e junho, foram abertos 163 novos leitos, entre adultos e pediátricos, sendo 38 no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, 33 no Hospital Restinga e Extremo Sul, 40 no Hospital Vila Nova, 20 no Hospital Independência e 32 no Hospital Nossa Senhora da Conceição.

