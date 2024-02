Mundo Putin diz que prefere Biden a Trump por ser mais previsível e experiente

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Apesar de discordar das políticas da atual administração, Rússia prefere Biden. (Foto: Reprodução)

O presidente Vladimir Putin disse que a Rússia iria preferir ver o presidente dos Estados Unidos Joe Biden ganhar um segundo mandato, descrevendo o democrata como mais experiente e mais previsível do que Donald Trump – mesmo que Moscou discorde fortemente com as políticas da atual administração.

Os comentários de Putin durante uma entrevista com a emissora de TV estatal da Rússia foram os primeiros sobre as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos, que possivelmente terão Biden contra Trump.

As falas surgem em um momento de alta tensão entre a Rússia e o Ocidente – e profundas discordâncias nos Estados Unidos sobre a melhor forma de combater a Rússia e ajudar a Ucrânia.

“Biden, ele é mais experiente, mais previsível. Ele é um político da velha formação”, disse Putin, quando questionado sobre qual candidato seria melhor para a Rússia. “Mas nós iremos trabalhar com qualquer líder dos Estados Unidos em quem o povo americano confie.”

O líder russo disse que a campanha eleitoral americana está ganhando impulso e que, em sua opinião, é incorreto a Rússia interferir no processo.

Putin também comentou relatos sobre a saúde de Biden, fazendo referência a uma ocasião em que o líder americano bateu a cabeça ao sair de um helicóptero que o trazia à Casa Branca. “O fato de que em algum lugar, saindo do helicóptero, ele bateu a cabeça no helicóptero – bem, quem não bateu em algum lugar com a cabeça?”

Ele enfatizou que não se enxerga no direito de fazer quaisquer comentários sobre este assunto. “Não devemos olhar para isso, devemos olhar para a posição política.”

Biden e Putin

Desde o início da Guerra da Ucrânia, há quase dois anos, Biden tem feito de Putin um vilão. Além de definir várias rodadas de sanções contra Moscou -com apoio da União Europeia-, seu governo se tornou um dos principais financiadores de armamentos para Kiev. O democrata também viu com bons olhos a adesão da Finlândia e da Suécia à Otan, a aliança militar ocidental.

Contudo, Biden já deixou claro em várias ocasiões que não quer um conflito direto com a Rússia, tampouco tentar derrubar Putin ou atacar o país.

Otan

Putin afirmou que enviou tropas para a Ucrânia para proteger os falantes de russo e para evitar uma ameaça à segurança da Rússia representada pela tentativa da Ucrânia de aderir à aliança da Otan. A Ucrânia e os seus aliados ocidentais denunciaram a ação de Moscou como um ato de agressão não provocado. Vários países da Otan, principalmente os EUA sob a liderança de Biden, enviaram armas a Kiev e outros tipos de ajuda militar para se defenderem do ataque da Rússia.

