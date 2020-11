No acumulado no ano, o IPCA passou a registrar alta de 2,22% e, em 12 meses, de 3,92%, acima dos 3,14% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Com a forte aceleração, a inflação em 12 meses está agora apenas 0,08 ponto percentual abaixo do centro da meta do governo para este ano, que é de 4%.

A maior variação (1,93%) e o maior impacto (0,39 ponto percentual) na inflação em outubro vieram, mais uma vez, do grupo alimentação e bebidas. Entre os itens que mais subiram, destaque para o arroz (13,36%, após alta de 17,98% em setembro), óleo de soja (17,44%, após avanço de 27,54% em setembro) e carnes (4,25%, após alta de 4,53% em setembro).