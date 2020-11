Brasil Operação contra a pornografia infantil é realizada no Rio Grande do Sul e em mais nove Estados

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Um homem foi preso em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos Foto: Polícia Civil/Divulgação Um homem foi preso em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. (Foto: Polícia Civil) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A sétima fase da Operação Luz da Infância foi deflagrada nesta sexta-feira (06) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelas Polícias Civis de dez Estados brasileiros, entre eles o Rio Grande do Sul.

O objetivo da ação é combater a pornografia infantil na internet. Pelo menos 27 pessoas foram presas. Dez prisões ocorreram em São Paulo; oito em Santa Catarina; três no Pará; e três no Paraná. Alagoas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul contabilizam uma prisão cada.

No RS, um homem de 28 anos foi preso em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Um vídeo de sexo explicito envolvendo menores foi encontrado no seu celular. Os policiais apreenderam um notebook, um pendrive e 2 HDs, que serão periciados.

No total, foram cumpridos 137 mandados de busca e apreensão no País. A operação também cumpriu 52 ordens judiciais na Argentina, Panamá, Paraguai e Estados Unidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil