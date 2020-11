Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite anuncia R$ 6 milhões para combate ao coronavírus em municípios com vocação turística

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Leite participou da abertura da Feira Internacional do Turismo de Gramado Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Leite participou da abertura da Feira Internacional do Turismo de Gramado. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou um reforço de R$ 6 milhões para o combate ao coronavírus em 45 municípios com vocação turística da Serra Gaúcha, dos litorais Norte e Sul e da fronteira.

O motivo do repasse extraordinário é a expectativa de que eles recebam muitos turistas e veranistas durante as festividades de final de ano e o verão. Além dos recursos, Leite anunciou que o Estado dará suporte à rede hospitalar e pré-hospitalar, com envio de equipes extras.

“Vamos liberar a verba para que esses municípios com vocação turística possam reforçar as suas ações de vigilância sanitária, atenção hospitalar e pré-hospitalar justamente para que a retomada do turismo aconteça com toda a segurança”, afirmou Leite, na noite de quinta-feira (05), na abertura da 32ª Festuris (Feira Internacional do Turismo de Gramado). O evento prossegue até domingo (08) no Serra Park.

Como forma de impulsionar a retomada da economia e do turismo na região da Serra, Leite disse que o governo mantém tratativas com relação à aviação regional. “Estamos em processo de negociação com as companhias aéreas. Temos um decreto com política de redução de ICMS no querosene da aviação e a expectativa de voos com aviões de menor porte, entre Porto Alegre e Canela, para haver uma rota mais rápida entre as duas cidades”, revelou.

