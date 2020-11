Polícia Carga de eletrônicos avaliada em mais de R$ 5 milhões é apreendida na Fronteira Oeste do RS

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Um caminhoneiro de 32 anos foi preso na BR-290 Foto: PRF/Divulgação Um caminhoneiro de 32 anos foi preso na BR-290. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carreta carregada com grande quantidade de equipamentos eletrônicos, de informática e bebidas na noite de quinta-feira (05), na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do RS. A carga foi avaliada em R$ 5 milhões.

Segundo informações divulgadas na manhã desta sexta-feira (06), o veículo, com placas de Uruguaiana, foi abordado durante uma operação de combate à criminalidade na rodovia. Ao verificarem a situação da carreta, os policiais constataram que o semirreboque estava com o licenciamento vencido. Além disso, o motorista informou que não possuía nenhuma documentação fiscal da carga.

A vistoria do compartimento de carga revelou grande quantidade de celulares, eletrônicos, equipamentos médicos e de informática e bebidas introduzidos ilegalmente no Brasil. Entre os produtos encontrados, havia nicotina líquida, substância normalmente utilizada em cigarros eletrônicos, e garrafas de vinhos caros.

O condutor da carreta, um homem de 32 anos, natural de Uruguaiana, disse aos policiais que pegou o veículo já carregado na sua cidade e levaria até a Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele foi preso em flagrante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia