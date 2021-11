O frango inteiro teve aumento de 27,34% no preço em relação ao que era vendido no Natal do ano passado; aumento do preço dos insumos é uma das explicações.

O frango inteiro teve aumento de 27,34% no preço em relação ao que era vendido no Natal do ano passado; aumento do preço dos insumos é uma das explicações. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado