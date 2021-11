Rio Grande do Sul UFRGS abre inscrições para Concurso Vestibular 2022 nesta semana; provas serão em fevereiro

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Nesta edição, são oferecidas 3.980 vagas em 89 cursos de graduação. Foto: Gustavo Diehl/UFRGS

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) publicou nesta segunda-feira (22), na página da Comissão Permanente de Seleção (Coperse), o edital do Concurso Vestibular 2022. As inscrições estarão abertas da 0h de 24 de novembro às 23h59min do dia 10 de dezembro, exclusivamente pelo site do Vestibular 2022.

As provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de fevereiro, nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.

Nesta edição, são oferecidas 3.980 vagas em 89 cursos de graduação. Este número representa 70% do quantitativo oferecido para 2022. Os outros 30% serão preenchidos via Sistema de Seleção Unificada (SiSU). A UFRGS reserva metade das vagas de todos os cursos para egressos do Sistema Público de Ensino Médio, conforme as cotas estabelecidas no Programa de Ações Afirmativas.

O edital informa que a aplicação presencial das provas exigirá que as condições sanitárias, em dezembro de 2021, sejam compatíveis, conforme avaliação permanente das instâncias competentes da Universidade.

Os candidatos serão avisados, com 30 dias de antecedência, sobre qualquer alteração na forma de aplicação do CV 2022. Caso haja recrudescência da pandemia por Covid-19, que venha a impedir a aplicação das provas de forma presencial, a seleção será realizada com base nas notas das edições anteriores do Concurso Vestibular UFRGS dos anos 2017 a 2020 ou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos anos 2017 a 2021.

