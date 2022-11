Mundial Catar tenta subornar jogadores do Equador por derrota na estreia da Copa

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Qatar e Equador vão se enfrentar neste domingo (20), a partir das 13h (de Brasília), no Estádio Al Bayt. (Foto: Reprodução)

Um escândalo começa a se desenhar antes do primeiro jogo da Copa do Mundo. Segundo informações do jornalista Amjad Taha, membros do Catar teriam tentado subornar jogadores do Equador a perderem a estreia do Mundial. O fato teria sido confirmado por cinco fontes qataris e equatorianas.

Ao todo, seriam oito atletas de ‘La Tri’ abordados por membros do país-sede, que teriam oferecido, ao todo, 7,4 milhões de dólares (quase R$ 40 milhões, pela cotação atual) para que a seleção sul-americana perca pelo placar de 1 a 0, com gol marcado no segundo tempo. Isso beneficiaria apostas esportivas ao redor do mundo.

Cerveja

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (18) que os organizadores decidiram proibir totalmente a venda de bebidas alcoólicas aos torcedores nos estádios do país muçulmano conservador, onde beber álcool é proibido em espaços públicos.

“Depois de debates entre o país sede e a Fifa, foi feita a decisão de focar a venda de bebidas alcóolicas no Fan Festival, removendo os pontos de venda de cerveja de todo o perímetro dos estádios da Copa”, diz o comunicado.

A Copa do Mundo de 2022, que começa no domingo (20), será a primeira em um país muçulmano com rígidos controles de álcool. Consumir bebidas alcóolicas em locais públicos é ilegal no Catar.

Apenas bares de alguns hotéis vendem bebidas alcoólicas. Nesses locais, a cerveja custa cerca de US$ 15 (cerca de R$ 81) por meio litro.

Nos Fan Fests, um copo de meio litro de cerveja custará cerca de US$ 14 (R$ 76).

A Budweiser, patrocinadora da Copa do Mundo com direitos exclusivos para vender cerveja durante a competição, ainda comercializará a bebida nos Fan Fests, porém apenas a partir das 18h30.

