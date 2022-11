Mundial Espanha faz primeiro treino no Catar, mas ainda sem dois jogadores

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Asensio foi apenas preservado e fez atividades regenerativas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após a vitória no amistoso com a Jordânia, a Espanha viajou para Doha e já treinou pela primeira vez no país da Copa do Mundo. No campo 1 da Universidade do Catar, a atividade não contou com Asensio e Balde.

O primeiro, em princípio, foi apenas preservado e fez atividades regenerativas. Ele foi titular no compromisso da última quinta-feira (17) e deverá ser titular contra a Costa Rica.

O lateral-esquerdo Balde, por sua vez, foi convocado de última hora. Ele chega para o lugar de Gayà, cortado por lesão. A Federação Espanhola de Futebol disse que o ala do Valencia sofreu um estiramento no tornozelo direito, o que levou o técnico Luis Enrique optar pelo corte. Balde tem apenas 19 anos e atua pelo Barcelona. O garoto vem em grande temporada pelos blaugranas, com 19 partidas e 3 assistências registradas até o momento. O prazo para fazer alterações na lista de convocados vai até 24 horas antes do 1º jogo de cada seleção no Mundial. A Fúria volta a treinar neste sábado (19). Caso se repita o procedimento desta sexta (18), a imprensa terá acesso apenas à parte inicial da atividade. A Espanha estreia na Copa na próxima quarta-feira (23), contra a Costa Rica, às 13h (de Brasília-DF).

