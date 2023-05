Colunistas QG extraoficial

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Não é segredo mais para a Polícia Federal. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, não tocou no assunto em seu depoimento nesta semana, mas uma fonte da coluna garante que investigadores já sabem de um “quartel-general extraoficial” pela tentativa de armar um golpe para que Lula da Silva não tomasse posse em janeiro. Segundo relatos, após a derrota no 2º turno da eleição, assessores do então presidente Jair Bolsonaro visitaram por algumas noites um importante ministro palaciano em seu apartamento no bairro do Sudoeste, a poucos quilômetros da Esplanada, a portas bem fechadas. Os celulares eram deixados em caixa com um ajudante na portaria. Não houve participação de integrante da cúpula das Forças, mas em duas delas oficiais de alta patente apareceram. A única pauta era buscar, na Constitução, ou até fora “das quatro linhas”, argumentos e planos para evitar a posse de Lula como presidente da República. A turma aloprada se desmobilizou quando Bolsonaro decidiu viajar para Orlando.

Água no Leite

O governador Eduardo Leite (RS) tenta destravar batalha judicial sobre a privatização da companhia de saneamento, a Corsan. A empresa foi vendida por R$ 4,5 bilhões em dezembro para a AEGEA, mas o Sindiágua, dos funcionários, conseguiu liminares para impedir o negócio. Alega que o preço foi subvalorizado e não há plano claro de manutenção dos funcionários. Aponta que em outros países negócios do tipo estão sendo revertidos. A assessoria da AEGEA informa que “está pronta para fazer os pagamentos e investimentos previstos no processo de desestatização”.

Lula refém

A constatação de grãos-petistas é de que Lula da Silva perdeu o timing na transição do Governo. Com receio de abrir a gestão sem governabilidade, entregou tudo ao então deputado bolsonarista Arthur Lira. Não adianta agora culpar articulação de Alexandre Padilha nas derrotas na Câmara. Lira manda no Governo hoje. E no Congresso.

Além da cerca

O clima é tenso na Câmara com a CPI do MST. Em especial para dois deputados do PT da Bahia, que temem ser citados por ligação com os movimentos: Valmir Assunção, ex-sem-terra, e Ivoneide Caetano, ambos eleitos no rastro de votos vindos, também, de invasões a fazendas no Sul da Bahia.

Krenak com terras

Os Krenak ganharam sua terra após anos de demanda junto ao Governo. A FUNAI ofializou a demarcação do antropólogo Rodrigo Nacif. A Terra Indígena Krenak de Sete Salões terá 16.595 hectares e perímetro de 131 km, parte às margens do Rio Doce, em Minas Gerais, na região de Conselheiro Pena, Itueta, e Santa Rita do Itueto.

Cadê o nosso?

Um grupo de aposentados da Petrobras, beneficiados do fundo de pensão da petroleira, o Petros, iniciou na terça-feira uma vigília em frente à sede em Salvador. Reclamam da mordida de até 40% do pagamento mensal para cobrir os rombos que a operação Lava Jato descobriu. E exigem repasses pendentes da empresa para o fundo.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/qg-extraoficial/

QG extraoficial

2023-05-15