Alvo do grupo de criminosos foi o cofre da tesouraria regional do banco, que fica anexa a uma agência bancária, no Centro do município

Alvo do grupo de criminosos foi o cofre da tesouraria regional do banco, que fica anexa a uma agência bancária, no Centro do município. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foto: Reprodução/Redes Sociais