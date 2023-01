A pintura “Orixás” foi retirada da sede do Poder Executivo durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Janja, a pintura foi avariada. “Havia um furo feito de caneta na tela. Mas vai voltar ao local que pertence, o Palácio do Planalto. Vai estar em uma exposição agora em janeiro, mas vai voltar. Aliás, faremos todo o trabalho de recomposição do acervo, vamos tratar isso com muito carinho”, disse a primeira-dama.