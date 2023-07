Esporte Quais os horários dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina? Confira todas as datas

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

A estreia na competição acontece na próxima segunda-feira (24), contra o Panamá, às 8h. Foto: Thais Magalhães/CBF

A Seleção Brasileira busca o título inédito da Copa do Mundo Feminina neste ano, que é disputada conjuntamente na Austrália e Nova Zelândia. Com diferenças de fuso-horário de até 15 horas, em certas regiões, o horário das partidas é o principal empecilho para o apaixonado pelo futebol que quer acompanhar as comandadas da técnica sueca Pia Sundhage na competição.

As partidas, no horário de Brasília, atravessarão a madrugada. A estreia da competição, nesta quinta-feira (20), entre Nova Zelândia e Noruega aconteceu às 4h de Brasília; Austrália e Irlanda se enfrentaram a partir das 7h.

Para o brasileiro, ao menos na fase de grupos, não há o “risco” de perder o sono e acordar no início da madrugada para ver a Seleção. Por outro lado, para aqueles que quiserem acompanhar a jornada do Brasil, será necessário colocar o despertador pra trabalhar.

As três partidas do Brasil na primeira fase começarão em horários próximos: a Seleção está no grupo F com França, Jamaica e Panamá. A estreia na competição acontece na próxima segunda-feira (24), contra o Panamá, às 8h; na sequência, enfrenta França, no dia 29, e Jamaica, em 2 de agosto. Os dois duelos finais começarão às 7h. Todos os horários são de Brasília.

Caso avance na competição, o torcedor brasileiro terá de acordar ainda mais cedo. Se a Seleção Brasileira avançar no primeiro lugar do Grupo F, jogará as oitavas de final no dia 8 de agosto, às 8h; caso contrário, se terminar a fase de grupos na segunda colocação, enfrentará o primeiro colocado do Grupo H no mesmo dia, mas às 5h.

Nas quartas de final, se seguir adiante na competição, jogará no dia 12 de agosto. Em caso de classificação no primeiro lugar do Grupo F, às 7h30. Se a Canarinho se classificar na segunda colocação, disputará seu confronto na madrugada brasileira, às 4h. Semifinal e final são no mesmo horário, às 7h, nos dias 16 e 20 de agosto, respectivamente.

Tabela completa

Fase de grupos

24/07 – Brasil x Panamá – 8h

29/07 – França x Brasil – 7h

02/08 – Jamaica x Brasil – 7h

Oitavas de final

08/08 – 1º Grupo F x 2º Grupo H – 8h

08/08 – 1º Grupo H x 2º Grupo F – 5h

Quartas de final

12/08 – Caso Brasil avance em primeiro lugar do Grupo F – 4h

12/08 – Caso Brasil avance em segundo lugar do Grupo F – 7h30

Semifinal

16/08 – 7h

Final

20/08 – 7h

