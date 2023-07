Rio Grande do Sul Programa Volta por Cima fará pagamento de auxílio financeiro a vítimas do ciclone extratropical de junho no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











No total, 1.726 famílias de 22 municípios receberão o recurso Foto: Joel Vargas/Ascom GVG No total, 1.726 famílias de 22 municípios receberão o recurso. (Foto: Joel Vargas/Ascom GVG) Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pouco mais de um mês após a passagem de um ciclone extratropical que provocou o maior número de mortes por desastre natural relacionado a chuvas intensas das últimas quatro décadas no Rio Grande do Sul, o governo apresentou os detalhes do Programa Volta por Cima.

Anunciado no final de junho pelo governador Eduardo Leite, o auxílio financeiro, no valor de R$ 2,5 mil por família atingida, será creditado no Cartão Cidadão até o dia 28 de julho.

Quem tem direito:

– desabrigadas ou desalojadas em razão do ciclone extratropical da madrugada de 15 para 16 de junho;

– em municípios com decreto de emergência ou calamidade homologado pelo Estado;

– com formulário coletado pelas equipes de Assistência Social municipais até 30 de junho;

– classificadas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) como pobres ou extremamente pobres.

No total, 1.726 famílias de 22 municípios receberão o recurso, resultando na transferência de R$ 4,3 milhões. Outros cadastros já coletados apresentaram divergências de dados e estão sendo verificados. Uma vez resolvidas as discrepâncias, novas famílias poderão se tornar aptas a receber o benefício.

O auxílio financeiro do Programa Volta por Cima será viabilizado com recursos da Secretaria de Assistência Social (SAS). A articulação dos diferentes órgãos para a criação e operacionalização do apoio é feita pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e pelo Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP).

O Programa Volta por Cima foi viabilizado pela Lei nº 15.977, sancionada na semana passada pelo então governador em exercício Gabriel Souza.

A norma institui auxílio para situações de calamidade ou emergência no Rio Grande do Sul. De forma a agilizar o processo, o texto apresenta orientações sobre como oferecer apoio financeiro em circunstâncias semelhantes àquelas deixadas pela emergência climática de junho.

“O governo do Estado está mobilizado para atender essas famílias o mais breve possível, disponibilizando os recursos e prevendo ações futuras a partir de uma base de dados que será atualizada de forma permanente. Desse modo, poderemos planejar e priorizar o atendimento aos municípios impactados por novas ocorrências climáticas”, destacou a titular da SPGG, Danielle Calazans.

“A equipe da Assistência Social foi toda mobilizada para realizarmos o contato direto com cada município e fazermos o cadastro de cada família desalojada ou desabrigada. O trabalho está pronto, e agora o auxílio do governo do Estado vem para ajudar as pessoas mais vulneráveis na reconstrução de suas vidas, que foram duramente afetadas pelo ciclone”, afirmou o secretário da Assistência Social, Beto Fantinel.

Para consultar se tem direito ao recurso, a partir da próxima segunda-feira (24) o cidadão poderá acessar o site voltaporcima.rs.gov.br, no qual informará o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

A resposta da consulta informará se o crédito será feito no próprio cartão da pessoa ou de outro integrante da família.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/programa-volta-por-cima-fara-pagamento-de-auxilio-financeiro-a-vitimas-do-ciclone-extratropical-de-junho-no-rio-grande-do-sul/

Programa Volta por Cima fará pagamento de auxílio financeiro a vítimas do ciclone extratropical de junho no Rio Grande do Sul

2023-07-20