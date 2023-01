Economia Quais são as tendências do Bitcoin para 2023?

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

O começo do novo ano parece promissor para a moeda Foto: Unsplash

O Bitcoin é a criptomoeda mais popular do mundo. Como tal, ele está sob os holofotes dos investidores e das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ao longo dos últimos anos, o Bitcoin passou por algumas instabilidades que causaram certa apreensão em que utiliza a criptomoeda. Por causa disso, muitos começaram a se perguntar qual seria o futuro do Bitcoin. Neste artigo, responderemos essa pergunta. Continue lendo e saiba mais.

O que esperar do Bitcoin nos próximos anos?

Seja você um investidor no mercado financeiro ou um apostador de site de apostas esportivas, o futuro do Bitcoin é um assunto que gera muita especulação. Afinal, o Bitcoin fechou o ano de 2022 com 67% de desvalorização.

Ainda assim, o começo do novo ano parece promissor para a moeda. Em menos de um mês, o Bitcoin já movimentou bilhões de dólares. Em países com alta inflação, o Bitcoin e outras criptomoedas vêm ganhando cada vez mais espaço como uma maneira de evitar as flutuações das moedas tradicionais e escapar do modelo centralizado. Em países como El Salvador, o Bitcoin já foi adotado como moeda oficial. Isso mostra que a criptomoeda tem uma presença fortíssima ao redor do mundo e isso não vai mudar em um futuro próximo.

Mesmo que a moeda esteja em declínio no momento, ela não vai cair para sempre. O Bitcoin já passou por quedas alarmantes e sempre se recuperou. Mais do nunca, esse período de desvalorização é uma ótima oportunidade para investidores comprarem a moeda digital por um valor menor.

Um exemplo disso é o fato de que o Grayscale Bitcoin Trust, um dos maiores fundos de investimento de Bitcoin do mundo, deu um desconto histórico de 42.6% nas negociações dos ativos em novembro do ano passado. Outros fundos tomaram ações parecidas. Dessa forma, a longo prazo, quando o valor subir, o potencial de lucro pode ser gigantesco.

Contudo, de acordo com os principais experts financeiros da indústria, os próximos meses provavelmente não trarão melhoras consideráveis. Deve levar algum tempo antes que o Bitcoin alcance o pico de seu valor novamente.

Vale ressaltar, no entanto, que a natureza do Bitcoin é instável. Ou seja, é normal que o seu valor suba e decline com o tempo. Por isso, quem decidir entrar no mercado de Bitcoin enquanto ele está em baixa precisa estar ciente de que será uma jornada repleta de altos e baixos. Investir em Bitcoin é desafiador, mas pode valer a pena com estratégia e paciência.

