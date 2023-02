Esporte Quais são os esportes mentais mais populares do mundo?

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

Esse tipo de modalidade se destaca por depender do poder e habilidade mentais dos jogadores Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Normalmente, associamos o esporte a toda atividade que seja física. Contudo, existem diversas modalidades em que o cérebro é muito mais importante do que o corpo. Esse segmento é chamado de esportes da mente, onde a concentração, foco e estratégia mental são fatores essenciais para superar o adversário.

Esportes da mente: o que são?

Esse tipo de modalidade se destaca por depender do poder e habilidade mentais dos jogadores. No fundo, são esportes que estão diretamente ligados à inteligência, estratégia intelectual e capacidade de raciocínio.

O fato de terem conseguido se afirmar no panorama esportivo levou à criação de um órgão regulador, a Associação Internacional dos Esportes da Mente (IMSA, em inglês), fundada em 2005. Essa organização corresponde aos comitês que presidem as diferentes modalidades consideradas mentais. Conheça agora algumas delas:

Poker

A presença do poker nessa lista não é de se estranhar. Afinal de contas, estamos falando de um dos esportes de cartas mais populares do mundo.

O poker é uma modalidade que necessita ser estudada e decifrada para entender as melhores estratégias; obedece a um ranking de mãos, existindo umas mais fortes que outras , sendo ainda essencial entender seus significados (a melhor é a royal flush, 5 cartas em ordem numérica do mesmo naipe); tem de existir foco para perceber a próxima jogada do adversário na rodada, isso porque, muito do jogo é também captar reações e comportamentos corporais; e, acima de tudo, racionalidade nas decisões, porque jogadas emocionais não costumam funcionar.

Nesse sentido, devido a todas essas características, encontramos os motivos pelo qual esse jogo se destaca, então, como um dos principais esportes mentais.

Xadrez

Outra modalidade que só poderia estar presente nesta lista. O xadrez, jogo de tabuleiro mais praticado do mundo, é um dos títulos mais difíceis e estratégicos no panorama esportivo.

Além disso, possui figuras que são verdadeiras lendas esportivas como Magnus Carlsen ou Gary Kasparov, dois dos profissionais com mais títulos e vitórias no esporte.

Com origens orientais e influências indianas, o xadrez é jogado por dois jogadores em um tabuleiro, onde cada peça, branca ou preta, é movida de acordo com regras e estratégias específicas.

O objetivo final é colocar o rei do adversário numa posição onde a fuga é impossível, obrigando o mesmo a desistir.

Tal como o poker, também o xadrez ganhou uma nova vida no mundo online. Através de plataformas especializadas, chega a todos de forma simples e intuitiva. No site Chess.com é possível aprender e competir contra outros jogadores em salas privadas .

Gamão

De origens persas, o gamão sofreu alterações ao longo dos séculos. Contudo, a versão tal como a conhecemos foi criada no século XVII, na Inglaterra. Logo, não é por acaso que é um jogo denominado tipicamente britânico.

Quanto às suas regras e conceito, ele também é jogado em tabuleiro, por dois jogadores, onde estes têm como objetivo moverem suas peças em volta de 24 pontos em forma de triângulo, consoante o lançamento de dados.

Aparentemente parece um esporte “simples”, no entanto, é necessário entender os movimentos do adversário e antecipar suas jogadas, seja na vida real ou na versão online .

Damas

Em certos aspectos semelhante ao xadrez, as damas são também um dos esportes mentais mais populares do mundo. Jogados com peças brancas e pretas, obedecem a uma lógica e regras que trazem ao tabuleiro várias estratégias para conseguir vencer os oponentes.

O seu objetivo é saltar as peças do adversário, tirando-as do tabuleiro. Além de que, chegando ao outro lado, se reconquistam as peças que foram perdendo ao longo da partida. As damas têm ainda a particularidade de serem jogadas na diagonal.

Com efeito, por esses exemplos, já foi possível entender que as atividades físicas não são somente os únicos esportes do mundo. A área dos esportes da mente também existe e faz muito sucesso ao redor do planeta.

Além disso, são modalidades que também têm um lado muito positivo para a saúde. Isso porque trabalham um dos elementos mais poderosos do corpo, o cérebro, ajudando a nos manter atentos, saudáveis e com nossas capacidades cognitivas sempre ativas.

Quais são os esportes mentais mais populares do mundo?