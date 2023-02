Inter “Temos que saber nos comportar de diversas maneiras”, diz Mano Menezes após a vitória do Inter contra o São José

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

Mano, desta vez, apostou em dois homens na ponta e um centroavante Foto: Ricardo Duarte/Inter Mano, desta vez, apostou em dois homens na ponta e um centroavante (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A vitória do Inter diante do São José, por 2 a 0, no estádio Beira-Rio, na noite de quinta-feira (16), mostrou outro estilo de jogo do técnico Mano Menezes. Dessa vez, o comandante Colorado apostou em dois homens pelas pontas e mais um centroavante.

Apesar disso, Mano percebeu as dificuldades do time em campo, mas ressaltou que a equipe precisa passar por esses momentos complicados. A vitória diante do Zequinha aconteceu apenas no segundo tempo. Pedro Henrique, artilheiro do Gauchão, e Lucca, marcaram os gols colorados. Com o resultado, o Inter fica provisoriamente na vice-liderança do estadual.

O esquema com os três atacantes já havia sido utilizado por Mano diante do Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. Alemão, que não vinha recebendo oportunidades, foi escalado como titular ao lado de Wanderson e Pedro Henrique pelas pontas. Mano, em entrevista coletiva, destacou que o grupo tem que saber jogar de diferentes maneiras e que gosta de ver o que a equipe está passando.

“Temos que saber nos comportar de diversas maneiras. Às vezes, vai ter que jogar com dois homens de beirada mais um centroavante, o jogo vai nos exigir. É isso que estamos fazendo, porque é a hora de fazer mesmo com um pouco de pressão. Gosto disso que a equipe está passando, gosto até das dificuldades que está tendo, porque é em cima disso que se constrói melhor”, disse Mano Menezes.

No dia 25 deste mês, o Colorado vai até São Leopoldo para enfrentar o Aimoré. A partida acontecerá no Estádio Cristo Rei, às 16h30min, válida pela 9° rodada do estadual.

