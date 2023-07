Esporte Qual é o salário de Cristiano Ronaldo

26 de julho de 2023

Atualmente, CR7 defende a camisa do Al Nassr. (Foto: Jorge Ferrari/Al Nassr Football Club)

Cristiano Ronaldo é um dos jogadores mais badalados do futebol internacional, sempre está nas capas de jornais e bombando nas redes sociais e é claro, tem um salário invejável. O português acumula centenas de fãs pelo mundo e atualmente está jogando pelo time saudita AL Nassr.

O astro português possuiu o maior salário do mundo ganho por um jogador. O atacante leva 200 milhões de euros por ano, cerca de R$ 1,1 bilhão. Além do salário com cifras fora da realidade, o português terá outros privilégios, como uma casa de luxo em Riade, capital da Arábia Saudita, um avião particular para viagens e cuidados em detalhes especiais para seus familiares.

O atacante seguirá sendo uma espécie de embaixador da equipe saudita e será peça-chave para o país, que busca sediar a Copa do Mundo 2030. Na reta final de sua carreira, o atleta abre mão de um grande projeto esportivo em busca de garantias econômicas e uma qualidade de vida confortável.

Comparação

Recém-transferido para o Inter Miami, o argentino Lionel Messi irá receber um salário anual de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões). Outra informação, segundo o portal “The Atletic”, é que ele também terá participação em valores de direitos de TV, verbas de patrocinadores e até a possibilidade de se tornar sócio de uma franquia da liga.

Historicamente, Neymar teve altos salários desde o início da sua jornada no mundo do futebol. Sua transferência do Peixe para o Barcelona chegou a 134 milhões de euros (R$ 738,34 milhões). Na Catalunha, o brasileiro recebia 15 milhões de euros (R$ 56 milhões) por temporada.

Atualmente, o craque do PSG ganha 55 milhões de dólares (R$ 306,4 milhões), considerando os bônus extras em campo. Ao fazer a conta por mês, Neymar recebe cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 25 milhões).

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) tem o maior salário do futebol da Ligue 1 francesa e é um dos atletas mais bem pagos do mundo, com 6 milhões de euros (6,5 milhões de dólares) brutos por mês, segundo a classificação feita pelo jornal esportivo L’Équipe.

O L’Equipe faz as estimativas em valores brutos. O montante líquido recebido pelos atletas é, de acordo com o jornal, cerca de 77% do total. O salário de Mbappé é quase o dobro do que recebiam Neymar e Messi quando ainda jogava pelo PSG, que tem as 10 primeiras posições da França e o Top-3 da Europa.

