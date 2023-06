Mundo Qual motivo fez o Grupo Wagner se voltar contra a Rússia? Entenda as chaves da rebelião

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2023

Motim começou na sexta-feira (23) com tropas do grupo mercenário entrando na cidade russa de Rostov-on-Don Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O conflito latente entre a liderança militar de Moscou e Yevgeny Prigozhin, o chefe do grupo mercenário privado Wagner, explodiu em uma insurreição aberta que mergulha a Rússia em ainda mais incertezas e na ameaça muito real de guerra civil.

Prigozhin desencadeou um novo discurso contra os militares russos na sexta-feira (23) e depois marchou com suas tropas para a cidade russa de Rostov-on-Don. O presidente russo, Vladimir Putin, chamou as ações do grupo Wagner de “traição” e prometeu punir os responsáveis pela “revolta armada”.

O que Prigozhin fez?

A dramática reviravolta dos acontecimentos começou na sexta-feira, quando Prigozhin acusou abertamente os militares da Rússia de atacar um acampamento do Wagner e matar uma “grande quantidade” de seus homens.

Ele prometeu retaliar com força, insinuando que suas forças iriam “destruir” qualquer resistência, incluindo bloqueios de estradas e aeronaves. “Somos 25 mil e vamos descobrir por que existe tanto caos no país”, disse ele.

Mais tarde, Prigozhin voltou atrás em sua ameaça, dizendo que sua crítica à liderança militar russa era uma “marcha de justiça” e não um golpe, mas a essa altura ele parece já ter passados dos limites com o Kremlin.

A crise então se aprofundou quando Prigozhin declarou que seus combatentes haviam entrado na região russa de Rostov e ocupado instalações militares importantes em sua capital. A cidade de Rostov-on-Don é a sede do comando militar do sul da Rússia e lar de cerca de um milhão de pessoas.

Prigozhin divulgou um vídeo dizendo que suas forças bloqueariam Rostov-on-Don, a menos que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o principal general da Rússia, Valery Gerasimov, fossem encontrá-lo. Prigozhin passou meses protestando contra Shoigu e Gerasimov, a quem ele culpa pela vacilante invasão da Ucrânia por Moscou.

Como a Rússia respondeu?

Horas depois, Putin fez um discurso à nação que ilustrou a profundidade da crise que ele agora enfrenta. “Aqueles que seguem deliberadamente o caminho da traição, preparando uma rebelião armada quando você estava preparando ataques terroristas, serão punidos”, disse Putin.

O presidente russo disse que “qualquer turbulência interna é uma ameaça mortal ao nosso estado para nós como nação; é um golpe para a Rússia por nosso povo e nossas ações para proteger nossa pátria. Tal ameaça enfrentará uma resposta severa”.

Mas Prigozhin respondeu, dizendo no Telegram que o presidente está “profundamente enganado”. Ele disse que seus combatentes são “patriotas da nossa Pátria” e prometeu: “Ninguém vai se entregar a pedido do presidente, do FSB ou de quem quer que seja”. Isso marcou uma ameaça mais direta a Putin que Prigozhin costumava implantar no passado.

O Ministério da Defesa da Rússia negou anteriormente o ataque às tropas do grupo Wagner, chamando a alegação de “propaganda informativa”. E o FSB (Serviço Federal de Segurança), a força de segurança interna da Rússia, também abriu um processo criminal contra Prighozhin, acusando-o de convocar “uma rebelião armada”.

“As declarações e ações de Prigozhin são, na verdade, apelos para o início de um conflito civil armado no território da Federação Russa e são uma facada nas costas dos militares russos que lutam contra as forças ucranianas pró-fascistas”, disse uma nota do FSB, pedindo aos combatentes do Wagner para deter seu líder.

Enquanto isso, as autoridades russas parecem não querer correr riscos, intensificando as medidas de segurança em Moscou, de acordo com a mídia estatal russa TASS.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse no sábado no Telegram que medidas “antiterroristas” para fortalecer a segurança estavam sendo realizadas na capital como resultado de “informações recebidas”.

Postagens nas redes sociais mostraram que veículos militares foram vistos circulando pelas principais ruas da capital russa na madrugada de sábado (24).

Quem é Prigozhin?

Prigozhin conhece Putin desde os anos 1990. Ele se tornou um oligarca rico ao ganhar contratos lucrativos de catering com o Kremlin, o que lhe valeu o apelido de “chef de Putin”.

Sua transformação em um brutal senhor da guerra ocorreu após os movimentos separatistas apoiados pela Rússia em 2014 em Donbass, no leste da Ucrânia. Prigozhin fundou o grupo Wagner para ser um grupo mercenário sombrio que lutou tanto no leste da Ucrânia quanto, cada vez mais, por causas apoiadas pela Rússia em todo o mundo.

A CNN rastreou mercenários do Wagner na República Centro-Africana, Sudão, Líbia, Moçambique, Ucrânia e Síria. Ao longo dos anos, eles desenvolveram uma reputação particularmente horrível e foram associados a vários abusos dos direitos humanos.

A estrela política de Prigozhin disparou na Rússia após a invasão total da Ucrânia por Moscou em fevereiro de 2022. Enquanto muitas tropas regulares russas tiveram contratempos no campo de batalha, os combatentes do grupo Wagner pareciam ser os únicos capazes de fazer progressos tangíveis.

O que acontece agora?

O discurso nacional de Putin estabelece um confronto direto no coração do establishment da Rússia em um momento em que a Ucrânia espera fazer avanços durante sua própria ofensiva de verão.

Putin comparou o que agora enfrenta à Revolução Russa em 1917, quando os bolcheviques derrubaram o czar Nicolau II da Rússia em meio à Primeira Guerra Mundial, mergulhando o país em uma guerra civil e abrindo caminho para a criação da União Soviética.

“Foi o mesmo tipo de golpe que a Rússia sentiu em 1917, quando o país entrou na Primeira Guerra Mundial, mas teve a vitória roubada”, disse Putin.

“Intrigas, brigas, politicagem pelas costas do exército e do povo acabaram sendo o maior choque, a destruição do exército, o colapso do Estado, a perda de vastos territórios e, no final, a tragédia e a guerra civil. Russos mataram russos, irmãos mataram irmãos.”

Steve Hall, ex-oficial de carreira da CIA, disse que Prigozhin se colocou em uma posição extremamente precária e sabe muito bem o que enfrenta.

Prigozhin “sabe exatamente qual é o seu risco […] o que é interessante quando você pensa sobre isso, porque isso significa que ele deve ter calculado que pode fazer isso. Um cara como Prigozhin sabe quais são os riscos e sabe que, se não correr bem para ele, vai correr muito mal”, acrescentou.

