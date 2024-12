Esporte Qual time está há mais tempo sem vencer o Brasileirão? Veja lista

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Colorado, que chegou a sonhar com o título brasileiro nesta temporada, completou 45 anos de seca. Última foi em 1979. Foto: Divulgação/Inter

O Botafogo conquistou, no último domingo (8), o título do Campeonato Brasileiro e encerrou um jejum de 29 anos sem levantar a taça do Brasileirão. A última conquista do time carioca havia sido em 1995, mas o alvinegro conseguiu repetir o feito nesta temporada. A disputa foi acirrada até o último minuto contra o Palmeiras. O time paulista acabou perdendo para o Fluminense.

O Botafogo agora vai para o “fim da fila” de uma lista de jejuns de conquista no Brasileirão que tem o Internacional encabeçando-a entre os times do chamado G12. O Colorado, que chegou a sonhar com o título brasileiro nesta temporada, completou 45 anos de seca: a última conquista foi em 1979, quando ganhou invicto com Figueroa, Falcão e companhia.

Grêmio (27 anos), Vasco (23 anos), Athletico (22 anos) e Santos (19 anos) são outros grandes que passam por uma seca de títulos no Brasileirão. Quem puxa a fila, no entanto, é o Guarani. Já são 46 anos, desde 1978, sem conquistar o nacional. Em 2024, o Bugre foi rebaixado para a Série C. Coritiba, Sport e Bahia também aparecem no levantamento.

Revés colorado

Apesar do revés, o desempenho do Inter em 2024 renova esperanças para as próximas temporadas. O técnico Roger Machado conseguiu montar um time competitivo, resgatando a confiança dos torcedores e reforçando a identidade do clube dentro de campo. A diretoria já sinalizou a intenção de manter a base do elenco e reforçar o plantel para a próxima temporada, visando a conquista de títulos.

Para a torcida, o sentimento é de frustração pelo título que escapou por detalhes, mas também de orgulho pelo protagonismo do time. Com a vaga garantida na Libertadores de 2025, o Internacional terá mais uma oportunidade de buscar um troféu de peso e, quem sabe, finalmente encerrar o jejum nacional que há décadas incomoda os colorados.

Maiores jejuns dos campeões brasileiros

Palmeiras – 1 ano

Atlético-MG – 3 anos

Flamengo – 4 anos

Corinthians – 7 anos

Cruzeiro – 10 anos

Fluminense – 12 anos

São Paulo – 16 anos

Santos – 20 anos

Athletico – 23 anos

Vasco – 24 anos

Grêmio – 28 anos

Bahia – 36 anos

Sport – 37 anos

Coritiba – 39 anos

Internacional – 45 anos

Guarani – 46 anos

