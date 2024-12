Esporte Saiba quanto cada clube embolsou com o fim do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Quinto colocado no certame, o Inter vai embolsar R$ 38,5 milhões, enquanto o Grêmio, que terminou na 14º colocação, leva para casa R$ 17,3 milhões. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Quinto colocado no certame, o Inter vai embolsar R$ 38,5 milhões, enquanto o Grêmio, que terminou na 14º colocação, leva para casa R$ 17,3 milhões. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Do campeão ao 16º colocado, as equipes que disputam a série A do Campeonato Brasileiro vão receber valores milionários de premiação. Os valores não são pagos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas sim pela TV Globo, emissora detentora dos direitos de transmissão.

O campeão Botafogo ficou com a maior quantia, R$ 48,1 milhões, e apenas os quatro rebaixados para a série B do ano que vem terminaram a disputa com as mãos vazias. Confira abaixo quanto cada clube embolsou.

Botafogo – R$ 48,1 milhões;

Palmeiras – R$ 45,7 milhões;

Flamengo – R$ 43,3 milhões;

Fortaleza – R$ 40,8 milhões;

Internacional – R$ 38,5 milhões;

São Paulo – R$ 36,1 milhões;

Corinthians – R$ 33,7 milhões;

Bahia – R$ 31,3 milhões;

Cruzeiro – R$ 28,8 milhões;

Vasco – R$ 26,4 milhões;

Vitória – R$ 20,7 milhões;

Atlético – R$ 19,2 milhões;

Fluminense – R$ 17,8 milhões;

Grêmio – R$ 17,3 milhões;

Juventude – R$ 16,8 milhões;

Bragantino – R$ 16,3 milhões.

Libertadores

Campeão da Libertadores pela primeira vez na história, após derrotar o Atlético-MG em final, em Buenos Aires, o Botafogo não só adicionou o troféu mais cobiçado da América do Sul em seu museu, como também garantiu um bônus gigantesco em premiações.

A campanha do título inédito rendeu ao Botafogo um total de US$ 33,35 milhões, o equivalente a R$ 194 milhões na cotação atual. Grande parte do valor é pela vitória na final, que garantiu um cheque de US$ 23 milhões (R$ 133 milhões) ao time da Estrela Solitária.

Copa do Brasil

Flamengo campeão da Copa do Brasil de 2024 recebeu R$ 92 milhões, enquanto o vice (Atlético- MG) ficou com aproximadamente R$ 50 milhões no total.

Como se classificaram diretamente à fase de grupos da Libertadores, rubro-negro e Galo garantiram, antes da final, cerca de 19 milhões por terem entrado já na terceira fase da Copa do Brasil.

A campanha do Flamengo passou por quatro fases ao eliminar Amazonas, na terceira, Palmeiras, nas oitavas de final, Bahia, nas quartas de final, e Corinthians, nas semifinais. Já o Atlético-MG superou, na seguinte ordem, Sport, CRB, São Paulo e Vasco.

